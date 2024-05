Marca: Ayoub El Kaabi, principal atout des performances d’Olympiakos

L’international marocain Ayoub El Kaabi s'est imposé comme le « principal atout » des bons résultats obtenus par l’équipe grecque de l'Olympiakos en Ligue Europa Conférence, rapporte, vendredi, le journal sportif espagnol « Marca ».



« Ayoub El Kaabi (Casablanca, 1993) a joué un rôle clé dans toutes les performances d’Olympiakos. L'international marocain (…) a couronné son grand niveau en inscrivant un triplé contre Aston Villa (2-4) jeudi soir pour le compte des demi-finales aller de la Ligue Europa Conférence », souligne le quotidien spécialisé.



Grâce à ce triplé, El Kaabi est devenu le meilleur buteur de la compétition avec huit réalisations et le premier Marocain à inscrire un triplé en demi-finale d'une compétition européenne, précise la publication espagnole.



Depuis le début de la saison, l’international marocain a inscrit un total de 30 buts en 45 matches, fait noter « Marca », précisant qu’El Kaabi est également le meilleur buteur de la Superliga avec 15 buts, soit un de plus que l'Espagnol Loren Morón (Aris).

« Malgré tous ces records, El Kaabi ne compte pas s'arrêter là. Il en veut plus », soutient le journal espagnol.