Manchester City met Arsenal sous pression

Avantage City. Dans le mano a mano que se livrent Arsenal et Manchester City pour l'obtention du titre en Premier League, les Citizens, en s'imposant facilement à Fulham (4-0) samedi, ont à nouveau mis la pression sur les Gunners, en déplacement dimanche à Manchester United, lors de la 37e journée.



Grâce notamment à un doublé de Josko Gvardiol, City enchaîne une septième victoire de suite en championnat et distance de deux points Arsenal à la veille de son match contre les Red Devils.



Il reste deux rencontres à jouer pour chaque équipe et City a donc la main. Mardi, les joueurs de Pep Guardiola disputent un match en retard, qui pourrait être décisif, à Tottenham (5e).



Une victoire, combinée à une défaite ou un match nul des Gunners dimanche et les Citizens glaneraient un quatrième titre de suite, une performance qu'aucune équipe n'a réussie dans l'histoire du championnat d'Angleterre.



A Craven Cottage, le défenseur croate Josko Gvardiol a ouvert le score grâce à une frappe à ras de terre (13e).



Les Mancuniens ont doublé la mise sur une frappe du droit rasante de Phil Foden (59e). Sous les yeux de l'ancien guitariste et auteur-compositeur d'Oasis Noel Gallagher, aux anges au milieu des nombreux supporters de City venus à Londres.



Auteur d'un quadruplé contre Wolverhampton, Erling Haaland n'a cette fois pas trouvé le chemin des filets. Mais Gvardiol, auteur d'un doublé (71e), et Julian Alvarez, buteur sur penalty dans le temps additionnel (90+6), ont permis à City de soigner sa différence de buts, toujours à l'avantage des Gunners toutefois (+60 contre +58 pour City).



L'espoir, il s'est définitivement envolé pour Burnley, officiellement relégué en 2e division après sa défaite à Tottenham (2-1), plus tard dans la journée.



Le promu, entraîné par Vincent Kompany, qui avait survolé le Championship l'an passé, va donc faire l'ascenseur et redescendre accompagné de Sheffield United, déjà relégué et battu par Everton (1-0).



L'espoir toujours, Tottenham l'a momentanément entretenu dans l'optique d'une qualification en Ligue des champions avec cette victoire poussive.



En ballottage défavorable, les Spurs (5e) qui comptent quatre points de retard sur Aston Villa (4e), doivent tabler sur deux faux pas des Villans, opposés à Liverpool lundi (21h00), pour pouvoir disputer la C1 l'an prochain.



Enfin Luton, troisième promu cette saison, est également en sursis. Les Hatters, défaits à West Ham (3-1), comptent toujours trois points de retard sur Nottingham Forest, premier non-relégable, qui s'est incliné à domicile en fin d'après-midi face à Chelsea (3-2)



Les Londoniens, très en forme en ce moment, restent 7e mais sont revenus à la hauteur de Newcastle, tenu en échec par Brighton (1-1) et qui ne conserve qu'à la différence de buts sa sixième place qualificative pour la phase de groupe de la prochaine Ligue Europa.



Forest, qui pouvait mathématiquement assurer son maintien la saison prochaine, a mené 2-1 mais Raheem Sterling puis Nicolas Jackson ont offert en deux minutes la victoire aux Blues.



A une journée de la fin de la saison, la Premier League est le seul grand championnat européen à n'avoir toujours pas livré son verdict.