Manchester City confirme la grave blessure de Rodri

Le club de Manchester City a confirmé mercredi la grave blessure à un genou de son milieu défensif espagnol Rodri, titulaire indiscutable dans l'équipe quadruple championne d'Angleterre en titre, dont l'absence devrait s'étendre à plusieurs mois.



"L'évaluation se poursuit afin de déterminer l'étendue de la blessure et le pronostic attendu" concernant sa durée d'indisponibilité, a précisé le club du nord-ouest de l'Angleterre à propos du joueur de 28 ans, blessé aux "ligaments du genou droit" contre Arsenal (2-2) dimanche en Premier League.



Ce type de blessure entraîne en général une absence de plusieurs mois. Certains médias britanniques ont même évoqué une saison déjà terminée pour le milieu de terrain, champion d'Europe cet été avec l'Espagne.

Rodri s'est blessé dans le premier quart d'heure du match alors qu'il tentait d'échapper au marquage de Thomas Partey sur un corner.



La semaine dernière, l'international espagnol avait dénoncé l'accroissement du nombre de matches par saison et ses conséquences sur la santé des joueurs ainsi que sur la qualité du jeu pratiqué.



Le calendrier actuel, "à mon humble avis, c'est trop", avait-il dit. "Nous devons prendre soin de nous, nous sommes les personnages principaux de ce sport, ou de ce business, peu importe comment vous l'appelez", avait expliqué Rodri, évoquant la possibilité d'une grève des joueurs.



Son forfait de longue durée constitue un coup dur pour Manchester City, même si le club aux capitaux émiratis dispose d'une profondeur de banc avec peu d'égal.

Le buteur en finale de la Ligue des champions 2023, remportée pour la première fois par les "Citizens", n'a perdu qu'un de ses 84 derniers matches en club et en sélection.



Depuis son arrivée en 2019, Manchester City n'a perdu que 11% des 260 matches auxquels Rodri a pris part, selon les chiffres du statisticien Opta. Le pourcentage de défaites s'élève à 24% en son absence durant cette période.



La saison passée, l'équipe au maillot bleu ciel a perdu quatre des cinq matches disputés sans l'ancien joueur de l'Atlético Madrid, une série qui n'inclut pas l'élimination face au Real Madrid aux tirs au but en quart de finale de coupe d'Europe.

Au total, il a disputé 50 matches en club et 8 autres en sélection la saison dernière, terminée sur le sacre contre l'Angleterre (2-1) à l'Euro.



Durant la finale à Berlin, Rodri avait subi une blessure musculaire, un pépin qui lui a fait manquer le début de saison avec Manchester City. Contre Arsenal, dimanche, il était titulaire pour la première fois depuis la reprise du championnat.



En son absence, l'entraîneur Pep Guardiola peut compter sur Mattéo Kovacic, Ilkay Gündogan ou encore Rico Lewis, jeune défenseur polyvalent capable d'évoluer en milieu défensif.