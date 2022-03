Maghreb Oxygène augmente son résultat net de 21,4%

Le résultat net consolidé de Maghreb Oxygène a atteint 18 millions de dirhams (MDH) en 2021, en croissance de 21,4% par rapport à l'exercice 2020.



Le résultat d'exploitation consolidé, lui, s'est affiché à 23 MDH contre 17,5 MDH au titre de l'exercice 2020, soit une augmentation de 31,4%, indique Maghreb Oxygène dans un communiqué. S'agissant du chiffre d'affaires, il s'est bonifié de 10,4% à 274,1 MDH en 2021 contre 248,4 MDH en 2020, fait savoir la même source.



Pour ce qui est des indicateurs opérationnels et financiers sociaux, ils font ressortir une augmentation des ventes de Maghreb Oxygène de 10,5% à 277,3 MDH en 2021. Cette amélioration est sous l'effet conjugué de la reprise économique des industriels et de la mobilisation face à l'augmentation de la demande d'oxygène médical liée à la pandémie.



Le résultat d'exploitation a progressé de 6,5% à 18,1 MDH, alors que le résultat net a enregistré une hausse de 37,7% à 13 MDH en 2021. Cette augmentation est principalement imputable à une optimisation opérationnelle et à une cession non courante.



Concernant les fonds propres consolidés, ils ont connu une hausse de 5,6% à 280 MDH. Le total du bilan a progressé de 4,9% à 546,8 MDH.