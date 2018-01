M'diq abritera en avril le 6ème Forum international des médinas

La 6ème édition du Forum international des médinas se tiendra, du 26 au 28 avril prochain à M'diq, sous le thème "M'diq, carrefour des civilisations humaines, de coexistence et de tolérance".

Initiée par le Réseau méditerranéen des médinas et développement du patrimoine, en partenariat avec le conseil communal de M'diq et la préfecture de M'diq-Fnideq, cette édition verra la participation d'une brochette de responsables, d'experts et d'artistes marocains et étrangers, a annoncé le Conseil d'administration du Réseau lors de sa dernière session.

Cette rencontre internationale entend promouvoir la région à l'échelle nationale et internationale et l'organisation de ce forum est "une étape importante" puisqu'elle permettra aux délégations participantes en provenance des quatre coins du monde de s'informer des potentialités culturelles et civilisationnelles dont elle regorge. C’est aussi une occasion idoine pour valoriser le patrimoine en tant que pilier pour la consécration de l'identité civilisationnelle de la région, la réalisation de la cohésion sociale et la promotion de la dynamique économique. La valorisation de cette région du Nord permettra son développement via le renforcement d'une offre touristique visant à promouvoir ses potentialités.

La 5ème édition du Forum international des médinas s'était tenue en avril dernier à Larache sous le thème "Le patrimoine durable: le financement et la gouvernance", avec la participation des présidents des collectivités territoriales, des maires et d'experts dans le domaine du patrimoine, des acteurs de la société civile et des représentants d'organisations internationales.