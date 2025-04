M’diq-Fnideq: Plus de 500 femmes enceintes bénéficient d’une campagne de sensibilisation

Plus de 500 femmes enceintes ont bénéficié d’une campagne nationale de sensibilisation dédiée à l’importance du suivi prénatal et à l’adoption de comportements favorables à la santé maternelle et infantile.



Cette initiative, qui se déroule du 4 avril au 8 mai, est menée en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) de la préfecture de M’diq-Fnideq, la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance (LMPE), et la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale.



Elle vise à ancrer des habitudes de santé positives chez les femmes enceintes et les mères, notamment en matière de nutrition, de vaccination, de consultations prénatales et de soins médicaux précoces, afin de réduire la mortalité maternelle et infantile et d’améliorer les indicateurs de santé dans la région.



Cette campagne s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du quatrième programme de l’INDH relatif à l'impulsion du capital humain des générations montantes, et plus particulièrement de l'axe de la santé maternelle et infantile.



Elle coïncide avec la campagne nationale organisée sous le slogan "Avançons et complétons les visites prénatales. Protégeons la santé de la mère et de l’enfant". À cette occasion, divers ateliers et séances de sensibilisation ont été animés par les partenaires de l’INDH, en vue de renforcer l’éducation sanitaire des femmes.



Le centre de santé urbain Al Massira à Fnideq a également accueilli récemment une journée de sensibilisation autour du suivi de grossesse. Les bénévoles de la LMPE ont échangé avec les participantes sur l’importance d’un suivi médical régulier, de l’allaitement maternel exclusif, ainsi que de la nutrition complémentaire.



Ils ont également mis en avant les bonnes pratiques à adopter pour garantir une grossesse sans complications et un accouchement en toute sécurité, en soulignant le rôle crucial des mille premiers jours de vie, de la conception aux deux premières années de l’enfant.



Dans une déclaration à la MAP, Wiam El Hajji, encadrante au sein de la LMPE, a rappelé l’engagement de la Ligue dans cette campagne nationale, avec un accent particulier porté sur les femmes en situation de vulnérabilité.



Elle a précisé que l’opération cible plus de 500 femmes enceintes ou allaitantes, avec pour objectifs l’adoption de pratiques alimentaires saines avant et après l’accouchement, la promotion de l’allaitement maternel et l’importance d’un accouchement dans un environnement médical sécurisé.



En complément, des kits de santé et des produits d’hygiène ont été distribués aux participantes aux séances de formation, a-t-elle enchaîné.



De son côté, Awatif Nakras, infirmière responsable du centre de santé Al Massira, a salué la mobilisation de l’ensemble du personnel médical et paramédical pour la réussite de cette campagne.



Plusieurs thématiques ont été abordées, dont l’alimentation équilibrée durant la grossesse, l’importance de l’accouchement en milieu hospitalier, et la nutrition de l’enfant après six mois, a-t-elle souligné.



Cette opération illustre un exemple de coordination réussie entre les acteurs institutionnels et la société civile au niveau de la préfecture de M’diq-Fnideq, en faveur de la santé maternelle et infantile et du développement humain durable.