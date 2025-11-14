M. Abdennabaoui s'entretient à Rabat avec le directeur des poursuites publiques de la République du Kenya

Le premier président de la Cour de cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, a eu des entretiens, mercredi à Rabat, avec le directeur des poursuites publiques de la République du Kenya, Renson Ingonga, en visite dans le Royaume à la tête d’une délégation de haut niveau.



Dans un communiqué, le CSPJ indique que les deux parties ont passé en revue les évolutions des systèmes judiciaires dans les deux pays, notant que M. Abdennabaoui a présenté un aperçu du processus d’indépendance du pouvoir judiciaire et de la présidence du ministère public, ainsi que des chantiers ouverts dans les domaines de la formation, de la digitalisation, de la modernisation et de l’efficacité judiciaire, qui constituent des priorités stratégiques dans l’action du Conseil et des institutions judiciaires du Royaume.



Les deux parties ont réaffirmé la solidité des relations entre les deux pays, la volonté commune de hisser la coopération judiciaire et de renforcer les relations bilatérales ainsi que d’échanger les expertises et les meilleures pratiques autour des questions d’intérêt commun, ajoute la même source.