Luis Fonsi à l'affiche de la scène OLM-Souissi de Mawazine

Le célèbre chanteur-compositeur Luis Fonsi se produira sur la scène OLM Souissi dans le cadre de la 17ème édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde (22-30 juin), a annoncé l'Association Maroc-Cultures qui organise cet évènement.

Quelle meilleure clôture pour la scène internationale du festival que de faire danser son public au son du méga hit mondial le plus populaire de la décennie "Despacito", écrit-on, faisant savoir que Luis Fonsi, connu sous le nom de "The Voice of Pop" est l’auteur, compositeur, producteur et musicien hispanique le plus primé de sa génération. Il a battu tous les records planétaires et continue de le faire avec son tube "Despacito " qui vient de dépasser les 5 milliards de vues sur You-tube, fait observer le communiqué, indiquant que son nouveau single "Echame la culpa", se positionne aujourd’hui comme l’une des chansons les plus streamées et vues du panorama musical actuel.

De son premier album "Comenzaré" (1998) à son dernier album studio "8" (2014), Fonsi s'est continuellement hissé au top des charts. Son talent indéniable et unique lui a permis de séduire des millions de fans de par le monde. Tout au long de ses 20 ans de carrière, il a reçu les prix les plus prestigieux de l'industrie de la musique, comme un Latin Grammy, cinq Billboard, huit Prix Premio Lo Nuestro, entre autres. Luis Fonsi vient présenter à Mawazine et à son public marocain sa tournée internationale "Love & Dance World Tour" qui a démarré en juillet 2017, ajoute la même source.

Créé en 2001, le Festival Mawazine-Rythmes du Monde est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.

Organisé chaque année pendant neuf jours, Mawazine offre une programmation riche et exigeante qui réunit les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom. Très engagé dans la promotion de la musique marocaine, Mawazine consacre plus de la moitié de sa programmation aux talents de la scène nationale.

Porteur des valeurs de paix, d'ouverture, de tolérance et de respect, le festival propose un accès gratuit à 90% de ses concerts, faisant de l’accessibilité des publics une mission essentielle. Il est en outre un soutien majeur à l’économie touristique régionale et un acteur de premier plan dans la création d’une véritable industrie du spectacle au Maroc.