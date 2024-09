Luis Enrique salue "la victoire très importante" pour le PSG contre Rennes

L'entraîneur du Paris SG Luis Enrique a salué la "victoire très importante" contre Rennes vendredi soir (3-1) pour la 6e journée de Ligue 1, après deux matches poussifs et à quatre jours du déplacement à Arsenal en Ligue des champions.



"Je suis très satisfait, très content de ce match, on a été très supérieurs, on a marqué trois buts et on aurait pu en marquer plus", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Il a cependant relevé "l'exception des 15 dernières minutes parce qu'on a perdu le contrôle de ce que doit être un match à domicile à 3-0".



"On a été bien meilleurs en attaque qu'en défense, on a perdu beaucoup de ballons et donné des possibilités à l'adversaire" en fin de match, a expliqué le technicien.



Au final, "c'est une victoire très importante face à un très bon adversaire", s'est-il réjoui.

Interrogé sur les faiblesses défensives de son équipe sur coups de pied arrêtés, avant d'affronter un Arsenal redoutable dans l'exercice, Luis Enrique s'est agacé: "Le foot est injuste. Les adversaires créent très peu d'occasions, et là l'adversaire marque un but. Mais l'équipe a bien un meilleur pressing que l'an dernier, les statistiques le montrent, elle est beaucoup plus stable, c'est infiniment meilleur".

"On a été dominés par une équipe capable de nous prendre sur des transitions très longues et qui a puni nos pertes de balle", a dit son homologue rennais Julien Stéphan.



"Le regret que j'ai, ce sont les ballons récupérés dans les 30 derniers mètres et qu'on n'arrive pas à bonifier", a-t-il constaté, avant d'expliquer: "C'était le parti pris parce qu'ils ont un contre-pressing redoutable et on n'a pas les armes pour faire des transitions de 70 mètres".



"J'aurais bien aimé voir le match à 3-2 à la fin", a-t-il conclu, en référence à un but refusé d'Alidu Seidu.