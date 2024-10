Luis Enrique: Les Parisiens ont été dans un standard minimum

L'entraîneur du PSG Luis Enrique a estimé mardi que les Parisiens avaient été "dans un standard minimum" après la défaite (2-0) contre Arsenal, qui a été "meilleur" lors de la deuxième journée de Ligue des champions.



"Je ne veux cibler personne individuellement, la défaite est pour moi, je prends l'entière responsabilité, la défaite est totalement méritée. Donnarumma a été comme ses coéquipiers dans un standard minimum. L'adversaire était meilleur (...), et est l'une des meilleures équipes du monde, surtout dans le jeu aérien", a déclaré Luis Enrique en conférence de presse, après la première défaite de la saison.



"Il est impossible d'avoir un résultat qui nous convient quand on n'arrive pas à gagner les duels sur le terrain, les défenseurs ont anticipé nos attaques et nos attaquants n'ont jamais réussi à battre les défenseurs", a-t-il insisté, ajoutant que les "Gunners" avaient "été supérieurs dans tous les coups".

Selon lui, "pour connaître le niveau de l'équipe, il va falloir attendre la fin de la saison, c'est le premier match à haut niveau qu'on a eu, il y aura d'autres matches de ce genre".



"C'est le football de haut niveau. On a joué à l'extérieur, nous avons joué ce match de manière intense, mais expliquer le foot quand on joue un adversaire meilleur que nous, c'est difficile. Il ne faut pas répéter ce qu'il s'est passé aujourd'hui", a dit aussi Luis Enrique.

De son côté, le coach d'Arsenal, Mikel Arteta, a estimé que ses joueurs "pouvaient être contents car on a joué l'une des meilleures équipes et gagné avec la manière. C'est bien pour le groupe".



Cette victoire "hausse le niveau de confiance, car cela veut dire qu'on a la capacité de gagner ce type de match, on a fait preuve de maturité", selon l'Espagnol.

"Les joueurs voulaient se prouver qu'on a la capacité de dominer ces matches", a-t-il ajouté, même s'il aurait "préféré qu'on soit plus efficace avec le ballon en seconde période".