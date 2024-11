Ligue des champions : Paris SG s'enfonce

La tendance se creuse: le Paris Saint-Germain patine en Ligue des champions, battu à la dernière seconde au Parc des princes par l'Atlético Madrid (2-1) pendant que Brest gagne encore une fois, au Sparta Prague (2-1), mercredi pour la phase de ligue.



Paris (25e) sort de la zone des équipes qualifiées (les 24 premières), alors que Brest parade à la 4e place de la poule de 36 de la nouvelle formule, juste derrière Monaco, qui a gagné mardi à Bologne (1-0).



Puisque Lille (14e) a résisté à la Juventus (1-1) mardi, tous les clubs français brillent, sauf le PSG. Après un nul à domicile contre le PSV Eindhoven (1-1), les joueurs de Luis Enrique s'enfoncent un peu plus, plombés comme d'habitude cette saison par leur inefficacité.



Ils étaient pourtant parfaitement entrés dans le match, grâce à un but de Warren Zaïre-Emery, mais Nahuel Molina a vite égalisé. Ensuite le PSG s'est enferré dans un jeu stérile et a été victime d'un ultime contre conclu par Angel Correa au gong (90+3). Et au prochain match, le club de la capitale se rend à Munich chez le Bayern qui a battu mercredi Benfica (1-0) avec un but de Jamal Musiala.



Le Stade brestois, en revanche, continue sa découverte heureuse de l'Europe, avec notamment une reprise de volée magnifique du Suisse Edimilson Fernandes pour illustrer cette troisième victoire en quatre matches.



Les Bretons, qui ont aussi bénéficié d'un but contre son camp du Finlandais Kaan Kairinen, sont déjà presque qualifiés pour le tour suivant. Le but dans le temps additionnel de Victor Olatundji les a seulement privés d'une deuxième place qui aurait fait très joli.

Dans les autres matches, l'Inter Milan a remporté le choc de la soirée contre Arsenal (1-0), sur un penalty d'Hakan Çalhanoglu.



Les "Gunners", qui ont décroché des premières places en championnat d'Angleterre en ne prenant qu'un point sur neuf, s'enfoncent eux dans la crise avec cette deuxième défaite d'affilée, après celle à Newcastle (1-0). Et dimanche ils jouent un derby de Londres contre Chelsea...



Le patron actuel de la Premier League, Liverpool est le seul à avoir pris 12 points sur 12 en C1, puisqu'Aston Villa a craqué à Bruges (1-0).



Le club de Birmingham s'est incliné sur un penalty dingue, causé par la bourde incroyable du défenseur Tyrone Mings, qui a attrapé un ballon avec la main pour le rendre à son gardien, alors qu'il était en jeu. Le malheureux défenseur jouait seulement son deuxième match depuis neuf mois et une rupture des ligaments croisés d'un genou. Hans Vanaken a transformé la sanction.



Pour un geste semblable la saison dernière, l'arbitre avait gracié le défenseur d'Arsenal Gabriel, coupable de la même étourderie en quarts de finale de la C1 contre le Bayern Munich, en justifiant qu'il ne s'agissait que "d'une erreur d'enfant" dont Arsenal n'avait pas tiré avantage.



Enfin, le FC Barcelone s'est promené à l'Etoile Rouge de Belgrade (5-2) avec un doublé de Robert Lewandowski et le Red Bull Salzbourg a remporté ses premiers points dans la compétition en battant le Feyenoord (2-1) à Rotterdam.