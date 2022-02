Ligue des champions: Mbappé et le Real Madrid, faits pour s'entendre

Kylian Mbappé et le Real Madrid, enfin le mariage après la longue cour ? Entre défi sportif et argument économique, le Français et le Real partagent des ambitions et l'attirance est réciproque, même si la superstar du Paris SG maintient le mystère sur son avenir. Si le leader de la Liga veut recruter l'attaquant l'été prochain, ce n'est effectivement pas encore le moment de flirter: "Kyky" et le club merengue n'échangeront pas de cadeaux mardi, lors du 8e de finale aller de Ligue des champions. "Ma décision n'est pas prise. Le fait de jouer contre le Real Madrid, ça change beaucoup de choses", a assuré le champion du monde au micro de Prime Video, le 6 février, confirmant toutefois en creux l'intérêt qu'il porte à la "Maison blanche". Après le 30 juin, à l'expiration du contrat du joueur, débutera officiellement la saison des amours. Sauf improbable prolongation de contrat avec le PSG, Mbappé (23 ans) sera alors libre de s'engager là où il voudra. Et il n'a jamais caché qu'il est depuislongtemps un grand supporteur du club madrilène: sa chambre d'enfant était tapissée de posters de Cristiano Ronaldo avec le maillot blanc. Et en équipe de France, il affiche une belle complicité avec KarimBenzema qui multiplie les appels du pied depuisson retour en sélection. Le Real lui fait les yeux doux depuis des années. Le géant madrilène avaitsorti le grand jeu pour recruter le prodige lorsque celui-ci avait 14 ans. Il a tenté une nouvelle approche en août dernier, maisle PSG, tout à son ambition de remporter enfin la Ligue des champions, a refusé une offre mirobolante de 190 millions d'euros. Econduite à nouveau, la direction merengue n'a pas abandonné et espère attirer le joueur libre l'été prochain. Pour elle, Mbappé s'incrit dans la lignée des "Galactiques" qui ont écrit la légende du club... et entretenu sa prospérité économique. Avec le champion du monde 2018, c'est une perspective de revenus supplémentaires qui s'offre au club, orphelin d'une superstar planétaire depuis le départ de "CR7" en 2018. Mbappé est la tête d'affiche parfaite pour l'inauguration du stade SantiagoBernabeu rénové, prévue fin 2022, qui doit générer environ 320 M EUR de revenus par an. Le timing coïncide aussi avec les négociations pour le principal sponsor maillot du Real, le contrat actuel avec la compagnie aérienne Emirates expirant en juin. "Un joueur de ce calibre est rentable par nature. Il te donne un impact médiatique, il te fait vendre des maillots...", explique à l'AFP Placido Rodriguez Guerrero, président de l'Observatoire économique du sport en Espagne. "Ce ne sera pas une folie, loin de là. Quand les grands clubs font un investissement de ce calibre, ilsl'amortissent.Car le gain de visibilité mondiale est immense", développe-t-il. Malgré des pertes liées au Covid-19 estimées à 300 M EUR, le club merengue garde les reins sufisamment solides pour s'offrirle prodige, auquel il aurait proposé un salaire annuel brut de 50 M EUR, selon le quotidien allemand Bild qui a assuré fin janvier qu'un accord existait déjà entre les deux parties. Pour le joueur, rejoindre le club 13 fois victorieux de la Ligue des champions semble le prolongement naturel d'une carrière ascendante depuis son éclosion à Monaco. "Il va s'épanouir partout où il ira", décrypte auprès de l'AFP Jérôme Neveu, président-fondateur du cabinet Advent, spécialiste du marketing sportif. "On a observé une croissance extrêmement rapide de son image, à tous les niveaux. Kylian Mbappé, il coche toutes les cases, poursuit-il. Selon notre indice, il est aujourd'hui plus connu que l'acteur Leonardo DiCaprio en France. Peut-être que la possibilité d'aller dans un autre club peut lui donner un rayonnement supérieur à l'étranger, en Asie notamment." Le Real, qui comptait trois fois plus d'abonnés sur les réseaux sociaux en 2020 que le PSG selon le cabinet Deloitte (251 M contre 89 M), lui offre une plus grande exposition, conforme aux ambitions énormes du joueur, qui a le Ballon d'Or en tête. Au-delà du club madrilène, c'est tout le championnat espagnol quise réjouit de la probable arrivée de Mbappé... d'autant qu'une autre superstar en devenir, leNorvégien de DortmundErling Haaland, est convoitée au même moment par plusieurs clubs, dont le FC Barcelone. "Si Mbappé et Haaland venaient (en Liga), ils occuperaient la place qu'occupaient Messi et Cristiano Ronaldo il y a quelques années.Ce serait à ces hauteurslà", affirme Placido Rodriguez Guerrero.