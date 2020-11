Ligue des champions: Le Real et Liverpool aspirent aux huitièmes

Face auxGrecs de l'Olympiakos, l'OMespère interrompremardisa série noire record de 13 revers consécutifs en C1 tandis que les grands d'Europe comme leReal etLiverpool peuvent accéder aux 8es de finale. (18h55) Lokomotiv Moscou - RB Salzbourg (21h00)Atlético de Madrid - Bayern Munich Déjà qualifié et assuré de terminer premier, le Bayern Munich a encore un rôle d'arbitre à jouer. Les champions d'Europe se déplacent à Madrid où l'Atlético tentera de décrocher à son tour son billet pour les 8es. Les Colchoneros(2e, 5pts) devront pour cela l'emporter et compter sur un faux pas du Lokomotiv Moscou (3e, 3 pts) qui reçoit le RB Salzbourg (4e, 1pt). Un match nul pourrait suffire si les Russes s'inclinent sur leur pelouse, puisque les Madrilènes bénéficieront d'un avantage en cas d'égalité de points grâce aumatch nul 1-1 décroché à Moscou (le match retour enEspagne s'estsoldé par un 0-0). La tâche s'annonce cependant ardue pour les hommes deDiego Simeone,face à unBayern qui a remporté ses 15 derniers matches en C1, un record. Dansl'autre rencontre du soir, les deux outsiders, toujours pas éliminés, joueront leur survie dansla compétition, avec pour deuxième objectif de s'emparer de la troisième place qualificative pour la Ligue Europa. (18h55) Shakhtar Donetsk - Real Madrid (21h00) Borussia Mönchengladbach - Inter Milan Tout pourrait se jouer dès mardi soir en vue des 8es de finale: si Mönchengladbach et le Real Madrid battent respectivement l'Inter Milan et le Shakhtar Donetsk, ilsseront qualifiés. Un nul pourrait même suffire auxAllemands (1er, 8pts) à domicile contre des Interistes bons derniers(2 pts), à condition que le Real (2e, 7 pts) ne perde pas en Ukraine. En difficulté aprèsles deux premièresrencontres(une défaite et un nul), les Madrilènesse sont donné un bol d'air aprèsleurs deux succès contre les Milanais et ont l'occasion de se rassurer face à des Ukrainiens qui ont encaissé 10 buts en deux matches contre Gladbach. En très mauvaise posture, l'Inter abat sa dernière carte et doit espérer décrocher un premier succès en comptantsur un faux pas du Real pour ne passortir prématurément de la C1. (21h00) Porto - Manchester City Marseille - Olympiakos Après avoir atteint le record peu glorieux de 13 défaites consécutives en C1 mercredi dernier contre Porto (2-0), les Marseillais veulent, a minima,sauverl'honneur et espèrentse relancer dans la course à la 3e place. Cela passera par un succès, si possible plus large que le 1-0 concédé au Pirée, contre l'Olympiakos au Vélodrome : un vrai défi pour des Olympiens qui n'ont pas marqué le moindre but en quatre matches de C1. Avec une victoire contre des Grecs privés de Mathieu Valbuena, les hommes d'André VillasBoas pourraient rêver de qualification en Ligue Europa,même s'ilfaudra ensuite aller défier Manchester City lors de la dernière journée. Les Citizens(1er, 12 pts), déjà qualifiés,reçoivent Porto (2e, 9 pts), à qui il manque un point pour être assuré d'une place en 8es. (21h00) Liverpool - Ajax Amsterdam Atalanta Bergame - Midtjylland Après la défaite surprise la semaine dernière contre l'Atalanta à Anfield, Liverpool peut se racheter avec la réception de l'Ajax Amsterdam, contre qui une victoire serait synonyme de qualification pour le prochain tour. LesReds,toujoursleaders avec 9 points, pourraient se contenter d'un nul en cas de défaite de l'Atalanta (3e, 7 pts) contre les Danois de Midtjylland, qui ont perdu leurs quatre premiersmatches. Mais l'Ajax (2e, 7pts) serait bien inspiré de prendre trois points avant la "finale" prévue le 9 décembre à Amsterdam contre les Lombards, alors que les deux équipes sont au coude à coude aprèsle match nul 2-2 à l'aller.