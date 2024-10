Ligue des champions: Le Real Madrid tombe à Lille et le Bayern Munich à Aston Villa

Deux géants d'Europe ont mis un pied à terre: le Real Madrid et le Bayern Munich ont perdu tous deux 1-0, à Lille et à Aston Villa respectivement, mercredi pour la 2e journée de Ligue des champions, qui a aussi vu la Juventus Turin renverser Leipzig (3-2).



Le Real, champion d'Europe en titre, a déçu au stade Pierre-Mauroy. Certes, Lille a été entreprenant et dynamique dès la première période, obligeant notamment le remplaçant de Thibault Courtois, Lunin, à réaliser un double arrêt à bout portant sur Jonathan David, suite à un centre aérien d'Edon Zhegrova.

Le même David a transformé sans trembler le penalty obtenu via une main dans la surface d'Eduardo Camavinga sur un coup franc de Zhegrova, juste avant la mi-temps.



A force de parades et de dépassement de soi, Lucas Chevalier et la défense lilloise ont su conserver le résultat malgré l'entrée en jeu de Kylian Mbappé, revenu de blessure. Vinicius Jr et Jude Bellingham sont passés à côté de leur match. Les Dogues et le Real sont à trois points en deux matches joués.



Le Bayern Munich, invaincu cette saison jusque-là, est tombé sur un os à Birmingham, ville du club d'Aston Villa, qui après avoir réussi une saison surprenante l'an dernier continue de briller. L'ancien entraîneur du Paris SG Unai Emery tient un exploit contre la formation dominante de Vincent Kompany, qui s'est cassée les dents sur un grand Emiliano Martinez dans les buts villans.

Et l'entrant Jhon Duran a marqué un but fantastique en lobant spontanément Manuel Neuer, trop avancé. Aston Villa a six points, Munich trois.



De son côté, la Juventus Turin de Thiago Motta a créé un petit exploit à Leipzig car même quand elle fut réduite à 10 suite à l'exclusion de son gardien Michele Di Gregorio, elle a su égaliser par deux fois, avant de prendre l'avantage (3-2). Un doublé de Dusan Vlahovic a notamment répondu au doublé de Benjamin Sesko.



Liverpool et son nouvel entraîneur Arne Slot, successeur de Jürgen Klopp, ont continué de briller avec une deuxième victoire aisée, contre Bologne (2-0), avec notamment un sublime but de Mohamed Salah.



De manière surprenante, l'Atletico Madrid, qui avait arraché le nul contre le Real le week-end dernier en Liga, a été corrigé 4-0 par le Benfica à Lisbonne.

Monaco a, pour sa part, remonté un désavantage de 2-0 sur la pelouse détrempée du Dinamo Zagreb (2-2).