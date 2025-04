Ligue des champions: L'Inter sans Pavard face au Barça

L'international français de l'Inter Milan Benjamin Pavard, blessé à la cheville gauche contre l'AS Rome dimanche, est forfait pour la demi-finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone mercredi (20h00), rapporte la presse italienne lundi.



Selon la Gazzetta dello Sport et la chaîne de télévision Sky Sport, le latéral droit souffre d'une entorse et ne fera pas le déplacement en Catalogne.

Contacté par l'AFP, l'Inter n'a pour l'instant pas donné suite.



Pavard s'est tordu la cheville gauche après avoir été poussé hors du terrain par un adversaire. Après des soins, le champion du monde 2018 avait tenté de reprendre la partie avant de quitter ses coéquipiers à la 15e minute.

"C'est une entorse à la cheville gauche et nous verrons dans les prochains jours s'il peut jouer", avait déclaré son entraîneur Simone Inzaghi à l'issue du match perdu 1 à 0 par son équipe.



Selon la presse italienne toujours, l'Inter pourrait récupérer un autre international français, Marcus Thuram, blessé à une cuisse, absent lors des trois derniers matches de son équipe qui se sont soldés pas autant de défaites.



En l'espace de huit jours, l'Inter s'est incliné en championnat contre Bologne (1-0) et l'AS Rome (1-0), ainsi qu'en demi-finale retour de la Coupe d'Italie contre l'AC Milan (3-0).

Les Nerazzurri qui rêvaient encore il y a une semaine de réaliser un retentissant triplé ont été éliminés de la Coupe d'Italie et ont abandonné la première place de la Serie A à Naples qui les devance désormais de trois points à quatre journées de la fin.