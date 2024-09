Ligue 1: Le PSG freiné à Reims

Le Paris Saint-Germain a lâché à Reims (1-1) ses premiers points de la saison, samedi lors de la 5e journée de Ligue 1, où Lille ne s'est pas rassuré en étant tenu en échec à domicile par Strasbourg (3-3).



Avec son quatrième but depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé a déjà dépassé son total de la saison dernière en championnat (3).



"Dembouz", qui a aussi marqué en équipe de France contre la Belgique (3-1), a évité une première défaite au PSG, après quatre victoire d'entrée en L1 et un succès arraché en toute fin de match contre Gérone (1-0) en Ligue des champions, mercredi.

Les Parisiens conservent trois longueurs d'avance sur l'Olympique de Marseille, qui devait affronter dimanche Lyon.



Lille avait bien commencé contre Strasbourg, menant 2-0 grâce au réveil du buteur kosovar Eden Zhegrova, auteur d'un doublé. Mais la défense des Dogues a craqué en encaissant trois buts, il a fallu un penalty de Jonathan David pour éviter au Losc une cinquième défaite consécutive, Ligue des champions incluse.



Pour le troisième nul de la journée de samedi, Lens a arraché un point à la dernière seconde à Rennes (1-1). L'attaquant angolais M'Bala Nzola (90+6) a répondu au but sur penalty d'Arnaud Kalimuendo (24 s.p.).



Lens est 4e en attendant les matches de dimanche, avec notamment Monaco-Le Havre.