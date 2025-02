Ligue 1: Le PSG frappe fort contre Brest, Monaco et Lille enchaînent

Le PSG, porté par Ousmane Dembélé auteur d'un triplé, a déroulé face à Brest (5-2), avant que Monaco enchaîne et renverse Auxerre (4-2) tout comme Lille contre Saint-Etienne (4-1) samedi lors de la 20e journée de Ligue 1.



En attendant les barrages de Ligue des champions entre les deux formations dans moins de deux semaines, le PSG a marqué un grand coup en inscrivant cinq buts à Brest: Paris reste invaincu cette saison en Ligue 1 et poursuit sa course en tête en atteignant déjà 50 points, treize devant Marseille qui reçoit Lyon dimanche en clôture de la journée.



Le score est lourd mais Brest a gêné pendant une partie du match les hommes de Luis Enrique avant de craquer en se faisant prendre en profondeur par la vitesse et la technique des Parisiens, qui ont encore des sautes de concentration en défense.



En une semaine et deux matches, Ousmane Dembélé a inscrit son deuxième triplé, ce que n'avait jamais réalisé un joueur dans l'histoire du PSG. Avec 14 buts, il est le meilleur buteur du championnat.



De son côté, Monaco (3e, 37 pts) a mis la pression sur l'OM, en revenant à hauteur de points avant la réception dimanche (20h45) de l'OL (7e, 30 pts). Samedi soir, les Monégasques ont renversé l'AJ Auxerre grâce à un triplé de la recrue hivernale Mika Biereth.



Menée 2-1 à la mi-temps après notamment une sublime frappe de l'Auxerrois Sinaly Diomandé, la formation d'Adi Hütter a tout renversé au retour des vestiaires.



L'AJA (11e) n'a plus gagné depuis plus de deux mois et a pris que quatre points en huit matches. Vendredi prochain, l'ASM se déplacera au Parc des princes face au PSG pour confirmer son rétablissement après une période creuse en championnat et sa sévère défaite à l'Inter en Ligue des champions (3-0) mercredi qui ne l'a pas empêché de se qualifier en barrages.

En première période, cela a été aussi compliqué pour le Losc, qui a également joué mercredi soir (victoire 6-1 face à Feyenoord).



Les joueurs de Bruno Genesio ont été menés au score par Saint-Etienne mais ont égalisé sur un pénalty transformé par Jonathan David. En seconde période, les Lillois ont profité de l'exclusion du Stéphanois Dylan Batubinsika pour renverser le match (4-1). Ils se sont appuyés sur Osame Sahraoui, rentré à la pause et auteur d'un doublé, proche d'un triplé, sa frappe heurtant la transversale.



Cette semaine le stade Pierre-Mauroy de Lille aura donc vu 10 buts et voit son équipe remonter au pied du podium (4e, 35 pts) après sa défaite du week-end dernier à Strasbourg.



Nice peut toutefois récupérer cette 4ème place en cas de victoire dimanche à Toulouse. 15e avec 18 points, Saint-Étienne n'a toujours pas gagné à l'extérieur en L1 cette saison et est plus que jamais en lutte pour son maintien.