Ligue 1: L’OM renverse encore Lyon

Comme au match aller, mais au bout d'un scenario un peu moins fou tout de même, Marseille a renversé Lyon 3-2 dimanche au Stade Vélodrome, au bout d'un affrontement d'abord indolent puis totalement électrique.



Entre Marseille, fragilisé par sa défaite à Nice et quelques prestations un peu ternes, et Lyon qui restait sur six matches sans succès toutes compétitions confondues et dirigé depuis deux jours à peine par Paulo Fonseca, le sort du match est longtemps resté incertain.

Mais la victoire est revenue à l'équipe la plus courageuse et la plus entreprenante, Lyon ayant fait vraiment trop peu pour repartir de Marseille avec une récompense.



Lors des deux duels "olympiques" de la saison, Marseille l'a donc emporté 3-2 au bout de matches à rebondissements et le Vélodrome a fêté ça dans une ambiance tonitruante, trop heureux de corriger encore son rival, seulement septième et relégué à 10 points au bout d'un mois de janvier désastreux avec deux points sur les quatre derniers matches de championnat.



L'OM de son côté s'est rassuré et a répondu aux victoires de Monaco et Lille. Sa deuxième place n'offre aucune garantie, mais avec trois longueurs d'avance sur l'équipe de la Principauté et cinq sur le Losc, Marseille est un dauphin qui a de l'allure.