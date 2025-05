Ligue 1: L'OM et Monaco en Ligue des champions

Grâce à leur victoire au Havre et face à Lyon, combinées à des résultats favorables dans les autres rencontres, Marseille et Monaco ont assuré leur place sur le podium de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions lors de la 33e et avant-dernière journée samedi.



En bas du classement, Saint-Étienne, vainqueur à Reims 2-0, reste 17e et premier relégable, mais peut encore espérer chiper la 16e place, celle de barragiste, au Havre qui ne compte plus qu'un point d'avance sur les Verts et doit faire face à un calendrier moins abordable.



Pour assurer leur place en C1, Marseille, 2e, et Monaco, 3e, devaient s'imposer, ce qu'ils ont fait au Havre (3-1) et contre Lyon (2-0), mais aussi espérer des résultats négatifs de leurs poursuivants, toujours en course avant cette journée pour leur ravir l'une de leurs deux places.



Or Nice, 4e, et Lille, 5e, ont coulé respectivement à Rennes 2-0 et Brest 2-0, tandis que Strasbourg, 6e, qui restait sur douze matches sans défaite, est tombé à Angers (2-1), les Angevins, 14e, assurant ainsi leur maintien en première division.



Rien n'est joué non plus en bas de classement où Saint-Étienne, 30 points, après sa victoire à Reims (2-0), peut espérer prendre sur le fil la place de barragiste au Havre, 31 points, qui l'occupe avant la 34e et dernière journée de Ligue 1.



Saint-Étienne recevra Toulouse qui n'a plus rien à jouer tandis que Le Havre se déplacera à Strasbourg, en course pour une place européenne donc.

Avec deux points d'avance sur Le Havre, Reims, victime de Saint-Etienne, et Nantes, qui est allé chercher un match nul à Auxerre (1-1), ne sont pas mathématiquement maintenus et trembleront jusqu'au bout pour rester en Ligue 1.



C'est presque anecdotique, mais après deux revers consécutifs en L1, le PSG a renoué logiquement avec le succès chez la lanterne rouge montpelliéraine, déjà reléguée en Ligue 2.



Dans une équipe totalement remaniée, Gonçalo Ramos s'est illustré en inscrivant un triplé. Pour son dernier match à domicile en L1, le MHSC a joué avec ses armes, inscrivant un but pour l'honneur grâce à Tanguy Coulibaly.