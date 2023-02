Liga Le Real concède le nul face à l'Atlético dans le derby madrilène

Les génies étaient de sortie à Madrid! Avec un service magistral sur coup franc de Griezmann et un autre sur corner de Modric, l'Atlético et le Real Madrid se sont séparés sur un nul 1-1 samedi dans le derby de la capitale pour la 23e journée de Liga.



Les Colchoneros, pourtant réduits à dix depuis l'expulsion sur carton rouge direct d'Angel Correa pour un coup de coude à la poitrine d'Antonio Rüdiger (64e), ont marqué les premiers, avec un coup franc magistralement déposé par Antoine Griezmann sur la tête de José Maria Gimenez (78e). Mais Luka Modric a répliqué en offrant un corner parfait au jeune Alvaro Rodriguez pour arracher le nul à la 85e.



Ce résultat fait les affaires du FC Barcelone: les Catalans, éliminés de Ligue Europa jeudi après leur défaite 2-1 à Old Trafford contre Manchester United, ont l'occasion de prendre dix points d'avance sur le Real (2e, 52 points) en cas de succès dimanche (18h30) à Almeria.



Mais pour le Real, "ce n'est pas un adieu à la Liga", comme l'a assuré Carlo Ancelotti après le match. Dominateurs, les coéquipiers de Karim Benzema ont longtemps privé les Colchoneros de ballons, mais ces derniers, comme à leur habitude, ont mis du temps avant de plier en défense.



L'affaire s'est pourtant compliquée dès la 20e minute pour les Colchoneros, qui n'ont désormais plus que la Liga à jouer (et encore, ils sont à 17 points du Barça): le latéral Reinildo s'est blessé au genou droit en voulant protéger un ballon qui filait vers les six mètres de Fede Valverde. Il a été remplacé à la 23e par José Maria Gimenez, le premier buteur du soir.



Au retour des vestiaires, Diego Simeone a tenté d'effectuer des ajustements tactiques pour redessiner un Atlético "caméléonesque", selon ses dires après le match : à la 46e, il a lancé Angel Correa à la place du jeune Pablo Barrios, puis à la 57e, Thomas Lemar à la place de Marcos Llorente.



Le technicien argentin, plus critiqué que jamais, a dépassé samedi Miguel Munoz (424 au Real Madrid) pour devenir l'entraîneur ayant dirigé le plus de rencontres dans l'histoire de la Liga, avec 425 matches à l'Atlético.



Il a également égalé Luis Aragones comme l'entraîneur ayant dirigé le plus de matches officiels toutes compétitions confondues à l'Atlético (612 matches).



Mais pas de quoi effrayer Carlo Ancelotti, l'unique entraîneur aux cinq Ligues des champions, qui a répliqué du tac au tac : à l'heure de jeu, le technicien italien a fait entrer ses deux prodiges français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, ainsi que le vétéran Luka Modric, à la place, respectivement, de Dani Ceballos, de Toni Kroos et de Marcos Asensio (63e).



Camavinga a été le premier à alerter Jan Oblak après le but rojiblanco, qui a mis fin à la longue invincibilité de Thibaut Courtois en championnat (465 minutes).



Et c'est lors du corner consécutif à cette frappe de Camavinga que Luka Modric a offert à Alvaro Rodriguez, international uruguayen chez les moins de 20 ans, son premier but sous le maillot merengue.



"Il a montré toutes ses qualités en peu de temps. C'est une nuit spéciale pour lui. La saison prochaine, Alvaro sera dans l'effectif de l'équipe première. Il a des qualités que peu de joueurs ont à son âge. Il est grand, il est bon avec le ballon, formidable de la tête", a encensé Ancelotti en conférence de presse d'après-match.



Plus tôt dans la journée, Cadix a battu le Rayo Vallecano 1-0 à domicile grâce à un but de Sergi Guardiola (74e), tandis qu'Alejandro Catena a été expulsé à la 90e+7 pour un deuxième carton jaune. Peu après, un doublé de Martin Braithwaite (22e, 51e) a permis à l'Espagnol d'assurer un succès 2-1 contre Majorque, qui avait réduit l'écart par Vedat Muriqi (41e).