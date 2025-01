Liga : Le FC Barcelone en démonstration face à Valence

Frustré le week-end dernier par Getafe (1-1), le FC Barcelone a repris sa marche en avant en Liga dimanche en signant un nouveau festival offensif face à Valence (7-1), et profité du faux-pas de l'Atlético Madrid pour se rapprocher de la deuxième place.



Bien lancé par une ouverture du score précoce de Frenkie de Jong (3e) et un deuxième but de Ferran Torres (9e), le Barça a ensuite déroulé pour s'imposer 7-1, avec notamment un doublé de Fermin Lopez (25e, 45+4) et deux autres réalisations des inévitables Raphinha (14e) et Robert Lewandowski (66e), pourtant remplaçant au coup d'envoi.

Le défenseur espagnol Cesar Tarrega en a inscrit une septième en détournant la frappe de Ferran Torres dans son propre but (75e).



Le N.9 valencian Hugo Duro, qui avait obtenu un pénalty finalement annulé après intervention de la VAR pour une faute sur Jules Koundé au départ de l'action, avait sauvé l'honneur à l'heure de jeu (59e).



Une nouvelle démonstration qui permet au club catalan (3e, 42 points) de renouer avec le succès en championnat pour la première fois depuis début décembre, et de revenir à trois longueurs de l'Atlético Madrid (2e, 45 points), tenu en échec par Villarreal samedi (1-1).



Les hommes d'Hansi Flick, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après leur folle remontée contre Benfica (5-4) mardi, ont désormais rendez-vous avec l'Atalanta mercredi pour la dernière journée de la phase de ligue, avant de retrouver Valence en quarts de finale de Coupe du Roi le 6 février prochain.



Plus tôt dans l'après-midi, l'Athletic Bilbao (4e, 40 points) a été accroché à San Mamés (1-1) par le promu Leganés (16e, 23 points) et a manqué l'opportunité de maintenir la pression sur le Barça.



Son voisin basque de la Real Sociedad (9e, 28 points) s'est fait surprendre et corriger (3-0) à Anoeta par Getafe (14e, 23 points), avec notamment deux réalisations de l'ancien Barcelonais Carles Perez.



Porté par un doublé express du buteur angolais Randy Nteka (80e, 83e), le Rayo Vallecano (7e, 29 points) a lui fait un bond au classement en renversant (2-1) Gérone (8e, 28 points), dont c'est la troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues.