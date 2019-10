Liga: Duel à distance entre Real et Barça

Le Real Madrid à Majorque, le Barça à Eibar: le leader et son dauphin se livreront à un duel à distance samedi pour la tête du classement, lors de la 9e journée du Championnat d'Espagne, marquée par l'affiche Atlético Madrid-Valence.

Revigorés par la victoire sur le surprenant promu Grenade (4-2), les hommes de Zinédine Zidane tenteront de poursuivre leur redressement par un déplacement à Majorque (18e) à trois jours d'un voyage périlleux à Galatasaray en Ligue des champions, où ils ont vécu un départ catastrophique (une défaite, un nul).

Portée par Karim Benzema, en leader offensif, et Eden Hazard, de retour en forme, la "Maison Blanche" aura à coeur de garder à distance son rival de la capitale et celui de Catalogne, le FC Barcelone (16 pts). Le déplacement du Barça à Eibar (14e, 9 pts) aura valeur de test à quatre jours du match de Ligue des champions contre le Slavia Praque.

Le champion en titre, qui a connu quelques déboires en Liga avec déjà deux revers, semble sur la bonne voie après sa démonstration de force face au Séville FC, étrillé 4 à 0 au Camp Nou, le 6 octobre, avant la trêve internationale.

Pour cette journée de reprise, l'inconnue pour le club catalan comme pour le Real, gros pouvoyeurs des équipes nationales, se situe au niveau de l'état de forme des internationaux. La performance d'Antoine Griezmann sera scrutée à plus d'un titre: il n'a pas réussi à assurer la qualification des Bleus à l'Euro-2020 et peine à trouver sa place dans l'effectif cinq étoiles du Barça.

La belle affiche de cette journée précédant la Ligue des champions opposera samedi deux clubs historiques de la Liga au Wanda Metropolitano avec des objectifs distincts: l'Atlético (3e), qui reste sur un nul décevant à Valladolid, veut s'offrir Valence (8e), qui alterne le chaud et le froid, et combler les trois longueurs qui le séparent du Real.

Pour Valence, une performance dans la capitale lui permettrait de se rapprocher du Top 4 national et d'engranger de la confiance avant un déplacement européen à Lille.

Dans le milieu du tableau, Villarreal (9e) ira défier dimanche l'Espanyol (19e) en Catalogne, toujours en proie à des violences urbaines.

La journée devait débuter vendredi par une affiche inattendue entre les promus Grenade (4e) et Osasuna (11e) au Nuevo Los Cármenes.