Liga : Bellingham sauve encore le Real Madrid

Le prodige anglais Jude Bellingham, 20 ans, a de nouveau offert la victoire au Real Madrid samedi contre Getafe (2-1) pour sa première au Santiago Bernabéu, lors de la 4e journée de Liga, permettant aux Merengue de conforter leur fauteuil de leader.



Le Real tient son nouvel homme providentiel. Au terme d'une rencontre qui avait tout d'un piège face à une équipe de Getafe toujours aussi vaillante et disciplinée, Jude Bellingham a surgi pour donner l'avantage au Real (2-1) à la 95e minute. Un cinquième but en quatre rencontres, le premier au Bernabéu, pour se mettre définitivement les supporters Merengue dans la poche.



"Au niveau de la qualité, il ne nous surprend pas. Ce qui nous surprend c'est qu'il marque autant de buts, à chaque match" a assuré son entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse. "Il va pouvoir atteindre 15 buts sans problème", a-t-il ajouté.



Grâce à cette nouvelle réalisation de sa recrue estivale, achetée à Dortmund pour 103 millions d'euros, le Real reste en tête du classement avec 12 points, devant l'Atlético, Gérone et le Barça.



Sous le nouveau toit rétractable de son enceinte mythique, dont les travaux de rénovation sont quasiment terminés, les Madrilènes ont d'abord buté sur une équipe de Getafe habituée à faire des coups face aux gros.

Les Azulones avaient déjà contrarié le Barça lors de l'ouverture de la saison (0-0).



Ils pensaient être en passe de réaliser un exploit encore plus grand, après l'ouverture du score de l'ancienne doublure de Karim Benzema, Borja Mayoral (11e). L'attaquant espagnol a profité d'une bourde du latéral Fran Garcia, dont la passe en retrait ratée pour Alaba a fini dans la course de Mayoral, qui a conclu dans le but vide après avoir dribblé Kepa.



Après la pause, le Real est revenu dans le match grâce au premier but de la saison de Joselu sur un bon centre de Modric. L'Espagnol inscrit son deuxième but sous le maillot Merengue, il avait marqué le premier... en 2011 lors de son premier passage au club.

Auteur de plusieurs parades décisives, David Soria a repoussé les nombreuses tentatives de Rodrygo et Toni Kroos, et bénéficié par trois fois de l'aide de ses montants.



Déjà décisif le week-end dernier à Vigo, Bellingham a de nouveau surgi dans le temps additionnel. L'Anglais a bien suivi une frappe lointaine de Lucas Vasquez, repoussée dans ses pieds par Soria, avant de conclure et faire exploser son nouveau jardin (95e). Acclamé par le public, qui a repris le tube des Beatles "Hey Jude", l'Anglais a déclaré après le match qu'il en avait eu "des frissons". "J'avais les jambes qui tremblaient!" a-t-il ajouté.



Plus tard dans la soirée, le buteur brésilien Willan José a permis au Betis Séville de battre le Rayo Vallecano à domicile pour prendre la sixième place, alors que Valence a perdu à Alaves (1-0).

Après trois matches nuls consécutifs, la Real Sociedad a enfin lancé sa saison en battant Grenade dans un match fou (5-3), grâce notamment à un doublé de sa pépite japonaise Takefusa Kubo.



Villarreal, qui vient de connaître ses futurs adversaires en Ligue Europa, est encore loin d'un niveau européen. Les hommes de Quique Setien ont subi vendredi une deuxième défaite de rang à Cadix (3-1) et pointent à la 15e place.

L'Atlético Madrid et le Barça devaient jouer dimanche face à Séville et Osasuna.