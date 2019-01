Liga : Le Real double Séville

L'Atletico Madrid s'est consolé de son élimination en Coupe du Roi en allant conforter sa 2e place par un succès tranquille 3-0 samedi à Huesca alors que le Real s'est emparé seul de la 3e place en battant le Séville FC 2-0 lors de la 20e journée de Liga.

Sorti en huitièmes de finale de Coupe au terme d'un match retour fou (3-3, aller 1-1) mercredi, l'Atletico a effacé ce faux-pas sur la pelouse de la lanterne rouge Huesca. Avec cette victoire, les Colchoneros reviennent provisoirement à deux points du leader, le FC Barcelone, qui recevra Leganés (13e) dimanche soir.

Devancés à la différence de buts par le FC Séville avant leur confrontation de samedi après-midi, leurs rivaux du Real sont eux désormais installés seuls à la troisième place. Trois points devant leurs adversaires du jour et toujours cinq derrière l'Atletico.

Dans la course aux quatre premières places synonymes de Ligue des champions, les joueurs de Santiago Solari en profitent aussi pour distancer de quatre points Alavés (5e), sèchement battu à Getafe 4-0 vendredi.

A travers le brouillard et quelques flocons, l'Atletico a trouvé le chemin des filets une première fois grâce au défenseur latéral gauche français Lucas Hernandez. Après une action initiée par ses compatriotes Antoine Griezmann et Thomas Lemar, il a ouvert le score à la réception d'un centre de Koké (31e).

Puis, c'est le latéral droit Santiago Arias qui a inscrit le deuxième but d'une superbe volée sur un service parfait de Griezmann (52e).

Enfin, après une tête sur la transversale de Griezmann, Koké, à l'affût à la retombée du ballon, a marqué le troisième (71e).

Avec cette victoire, les hommes de Diego Simeone portent leur invincibilité en Liga à 17 matches, à trois semaines du Clasico face au Real au Metropolitano.

Le Real qui va un peu mieux. Deuxième victoire consécutive en championnat, après une qualification en Coupe du Roi contre Leganés .

"Battre un adversaire direct, ça vaut toujours plus que trois points. La célébration sur le premier but, c'est de la joie pure", s'est réjoui l'entraîneur du Real, Santiago Solari.

L'entraîneur du Real a de nouveau dû composer avec les nombreux blessés. Karim Benzema, victime d'une fracture à un doigt, a lui bien tenu sa place d'entrée, la main protégée par un épais bandage.

Le Français et la jeune pépite brésilienne Vinicius ont créé le danger lors des vingt premières minutes enlevées et dominatrices des Merengues.

Mais la mainmise du Real s'est ensuite diluée. Les coéquipiers de Sergio Ramos ont concédé plusieurs occasions dont une frappe dangereuse de Sergio Escudero (22e) et une tête d'André Silva (25e).

A nouveau dominateurs en seconde période, les vainqueurs de la Ligue des champions 2018 ont néanmoins dû attendre le dernier quart d'heure pour trouver la faille. Sur une frappe surpuissante et limpide, Casemiro a ouvert le score (78e) pour ouvrir son compteur but en Liga cette saison.

Une belle manière d'effacer sa faute grossière il y a quelques semaines qui avait coûté un penalty au Real et contribué à sa défaite face à la Real Sociedad (2-0). C'était le dernier revers des Madrilènes en Liga, qui ont ensuite battu le Betis (2-1) lors de la 19e journée.

Puis, c'est Luka Modric qui a doublé la mise dans le temps additionnel (90+2) d'une frappe enroulée après avoir récupéré lui-même un ballon dans les pieds du défenseur sévillan Daniel Carriço. Déjà buteur contre le Betis, le Ballon d'or a conclu par ce nouveau but un match plein et souvent brillant.

Dimanche face à Leganés, le FC Barcelone devait tenter de conserver cinq points d'avance sur l'Atletico. C’est aussi l'occasion pour le leader barcelonais de prendre sa revanche sur le club de la banlieue de Madrid qui l'avait battu lors de la phase aller (2-1).