“Libres ensemble”, une formation en faveur des jeunes

A la salle Beckett de l’Institut français de Tanger, s’est déroulée une formation de ‘’Libres ensemble’’, une initiative lancée le 10 mars 2016 par la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). C’est un mouvement citoyen en résistance aux vagues d’attentats et à la tendance au repli sur soi dans le monde. Partageant pleinement cette vision, l’OIF a soutenu des centaines d’actions sur les réseaux sociaux et sur le terrain afin d’accompagner le mouvement.

La formation dont les étudiants et des professionnels ont bénéficié était riche et très intéressante dans le but de les former, et surtout leur faire inculquer la paix, la lutte contre l’esprit de guerre, l’isolement, et le repli sur soi. Chaque mot, chaque geste compte. Il faut agir pour un monde meilleur, être l’exemple dans la société, tout cela s’inscrit dans le cadre de la promotion des droit humains.

Le respect, la solidarité et la liberté, c’est sur ces trois valeurs que le mouvement ‘’Libres ensemble’’ se base. Quand on respecte l’être humain, quand on lui donne sa liberté, et quand on est solidaire envers l’autre, on peut vivre ensemble.

A la fin, c’était une soirée intitulée ‘’Rire ensemble’’ en partenariat avec Marrakech du rire, en présence de Youssef Ksyar, des Inqualifiables et Mounia Magueri, où on a abordé le ‘’Libres ensemble’’ sur des notes comiques.

‘’Libres ensemble’’ , est une occasion unique pour établir un dialogue constructif avec la jeunesse, l’inviter à réfléchir, mettre à profit ses capacités de créer, inventer, innover, entreprendre, et surtout essayer d’être actif. Sans la jeunesse, rien n’est possible, rien n’est envisageable, rien n’est réalisable.