Lhoussaine Ait Bahcine décroche le Prix de mérite de la culture amazighe

Le chercheur Lhoussaine Ait Bahcine a remporté le Prix de mérite de la culture amazighe au titre de l’année 2019, et ce en reconnaissance de ses efforts pour la promotion de la langue et de la culture amazighe dans le Royaume. M. Ait Bahcine, l’un des figures du mouvement culturel amazigh, a été couronné lors de la cérémonie de remise du prix de la culture amazighe de l’année 2019, organisée vendredi dernier à Rabat par l’Institut Royal de la Culture amazighe (IRCAM) sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI. Cette cérémonie a été marquée par la remise des prix des différentes catégories. Le prix national des médias et de la communication est ainsi revenu à Al Mustapha Sguenfle, journaliste au service Amazigh à l’Agence Marocaine de Presse (MAP) dans la catégorie de la presse écrite pour son article “D’”Ousmane” à “Tchaïkovski”, le fabuleux destin de Belaïd El Akkaf ”, à Nourredine Najmi, dansla catégorie émissionsradio (Radio Amazigh) et à Salima El Yaacoubi , catégorie audiovisuelle (chaîne Tamazight 8). Par ailleurs, le prix national de la création littéraire amazighe a été décerne à Saleh Ait Saleh dans la catégorie de la poésie et à Lahbib El Knassi dans la catégorie du récit, alors que la catégorie littérature de l’enfant a vu la consécration de Mohamed El Massoudi. En ce qui concerne le prix de la catégorie du théâtre, il a été attribué à Ahmed Zahid, tandis que Ibrahim El Asri a été couronné dansla catégorie traduction poursa traduction du Français versl’Amazighe de l’œuvre de Molière “lLe Médecin malgré lui”. Le Prix national de l’éducation et de l’enseignement a été décerné à Ayad Alhyani (catégorie des professeurs-chercheurs), Al Hassan Ait Abbou (catégorie des inspecteurs), Mohamed Lamaain (catégorie des enseignants du primaire) et à Lahcen Borji (catégorie des formateurs). Quant au Prix de la recherche et des programmesinformatiques, il a été attribué à Ilias Belalia pour l’élaboration d’une application mobile présentant un dictionnaire multimédia dédié à l’apprentissage de la langue amazighe. Le Prix national de la chanson moderne est revenu au groupe Azza-Khalid Abbou pour sa chanson “Tifiras”, alors que le Prix national de la chanson traditionnelle a été remporté par Houssein Taoussi pourson album “Al Awa Akayounk A Amazigh” (Lève la tête, ô Amazigh). En outre, l’association “Arif pour la culture et le patrimoine” de la ville d’Al Hoceima a remporté le Prix national du théâtre, alors que l’association “Ahwach Aglagal des arts populaires” de la commune de Assaki de la ville de Taroudant a décroche le Prix national de la chorégraphie collective. Dans une déclaration à cette occasion, Lhoussaine Ait Bahcine a souligné que cette consécration est une “reconnaissance des efforts fournis par l’IRCAM” pour la préservation de l’héritage culturel amazigh, mettant en relief la valeur ajoutée des nouvelles oeuvres dans l’enrichissement de la scène culturelle amazighe.