Lever de rideau sur le moussem Moulay Abdallah Amghar

Le rideau a été levé, vendredi à El Jadida, sur les activités du moussem Moulay Abdallah Amghar, l'une des plus importantes manifestations religieuses et culturelles du Maroc, organisée jusqu'au 18 août sous le thème: "Les enjeux du Maroc entre racines et modernité".



La cérémonie d'ouverture, à laquelle ont assisté notamment le gouverneur par intérim de la province d'El Jadida, Mohamed Samir El Khamlichi, les présidents des conseils provinciaux et communaux, ainsi que le président du Conseil des oulémas de la province d'El Jadida, a été marquée par la présentation des Sorbas participant à cette édition.



A cette occasion, une cérémonie religieuse a également été organisée, mettant en vedette une performance remarquable de plusieurs groupes du Madih et du Samaa.



Dans une allocution d’ouverture, le président du conseil provincial d'El Jadida, Mohamed Zahidi a mis en lumière les nouveautés de cette édition, soulignant en particulier l'extension de la durée du moussem à 10 jours et l'attribution d'une place plus importante aux activités religieuses.



Il a également affirmé que de nouveaux services logistiques ont été mis en place pour permettre aux participants et aux visiteurs de se déplacer plus facilement, tout en garantissant la fluidité du trafic.



De son côté, le président du Conseil des oulémas d'El Jadida, Abdelmajid Moheb, a souligné l'importance de cet événement à forte charge religieuse, en indiquant que lors de cette édition, le quinzième numéro du livre "Éclats Religieux" sera distribué aux visiteurs du moussem, en plus de l'organisation d'activités et de concours à caractère religieux.



Dans une déclaration à la MAP, le président du conseil communal de Moulay Abdallah, Moulay Mehdi El Fatemi, a souligné que de nombreuses mesures et initiatives ont été prises cette année pour assurer le succès de cette édition.



Il a ajouté: "Avec la participation d'environ 120 Sorbas et près de 2000 cavaliers venant de différentes régions du Maroc, près de 4 millions de visiteurs sont attendus à cet événement".



Il est à noter que le programme de cette édition comprend des conférences sur divers sujets en lien avec le thème de cette année, ainsi que la mise en place d'espaces d'exposition et de commercialisation de produits locaux.



Le programme inclut également des soirées artistiques animées par des stars de la chanson populaire, dont des icônes de la chanson amazighe et des groupes folkloriques, qui se produiront régulièrement sur plusieurs scènes aménagées, avec des écrans géants installés pour rapprocher le public des concerts.