Lever de rideau sur la 7ème édition du Festival de théâtre d'Oujda

La 7ème édition du Festival de théâtre d'Oujda, organisé par l’Association Bassma pour la production artistique, s’est ouverte mercredi soir avec la participation de plusieurs troupes de théâtre.



Ce festival, qui se poursuit jusqu’au 26 février, ambitionne d'offrir un espace de rencontre et d’échange entre les amateurs et les professionnels du théâtre, et de permettre au public de suivre une série de pièces théâtrales et d’admirer la performance des comédiens.



Lors de la cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle, tenue sous le signe "En langue du théâtre, le Sahara est marocain", et qui a été marquée par la présentation de deux prestations artistiques, ainsi que d'une pièce de théâtre signée l’Association du théâtre populaire (Oujda), un hommage a été rendu au poète et critique Yahya Amara.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de l'agence MAP, le président de l'association organisatrice et directeur du festival, Mohamed Chergui, a indiqué que cet événement, qui revient après une interruption de trois ans en raison de la pandémie de Covid-19, vise à favoriser le rapprochement entre les différentes troupes théâtrales nationales et locales, et à créer un espace de rencontre et de communication entre des dramaturges reconnus et de jeunes talents.



De son côté, le poète Amara a exprimé sa fierté pour l'honneur qui lui a été fait, en guise de reconnaissance à l’égard des intellectuels et des artistes de l'Oriental, faisant savoir que ce festival s'inscrit dans le cadre du développement de la région et contribue à la diplomatie culturelle, voire un pont pour communiquer entre les artistes et les citoyens.



Sept œuvres théâtrales seront présentées au public lors de cette manifestation artistique qui prévoit également d’autres activités visant à promouvoir la créativité culturelle.



Cette édition propose aussi un spectacle pédagogique intitulé "Talent" au profit des enfants d'un établissement de protection sociale, une session de formation sur "l'improvisation théâtrale", ainsi qu'une table ronde qui va traiter de questions se rapportant au rôle du théâtre en relation avec la cause nationale.



Cette 7ème édition est organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec le Conseil de la préfecture d'Oujda-Angad, l'Agence de la région de l'Oriental, et la Direction régionale de la culture.