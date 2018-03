Les travaux du Forum social-démocrate arabe sanctionnés par la Déclaration de Rabat

Les travaux du Forum social-démocrate arabe ont été sanctionnés par la Déclaration de Rabat dont voici le texte:

“Nous partis, membres du Forum social-démocrate arabe, réunis les 24 et 25 juin sur invitation de l’Union socialiste des forces populaires et en application de la décision de la réunion du Caire du 20 janvier 2013, nous exprimons notre entière satisfaction et notre fierté quant au haut niveau de la représentation partisane des 12 partis sociaux-démocrates et socialistes du monde arabe, ce qui a constitué un événement historique dans le parcours de notre militantisme commun.

Nous saluons également le franc et approfondi débat qui a enrichi les séances du Forum, soit au niveau de son identité politique et ses listes organisationnelles, ou en ce qui concerne la structuration de ses organes relatifs aux femmes et aux jeunes.

Nous rappelons que notre initiative pour la création de ce Forum s’inscrit dans le cadre de la dynamique arabe et des révoltes de nos peuples qui aspirent à la liberté, à la dignité et à la démocratie, elles-mêmes des valeurs fondatrices de ce Forum. Nous nous inclinons devant les martyrs qui ont perdu la vie sur les champs de bataille face à la tyrannie et au despotisme, et nous annonçons la poursuite de notre adhésion à ce mouvement, et ce à travers la consolidation d’un cadre de coalition du courant social-démocrate dans le monde arabe et la traduction des revendications des peuples arabes en visions renouvelables, en stratégies bien conçues et en programmes politiques fondés sur les valeurs et les principes communs et ouverts sur la diversité culturelle et le multipartisme politique, à même de renforcer l’Etat de droit et de consolider les valeurs de citoyenneté, de justice sociale et des droits de l’Homme.

Dans ce cadre, le Forum a approuvé le document explicitant sa vision politique, adopté les listes organisationnelles qui ont permis la création d’un conseil composé de l’ensemble des partis participants ainsi que la commission organisationnelle et entériné les recommandations de l’Union des jeunes et la commission de la femme qui a annoncé la constitution de ses structures organisationnelles.

Dans le cadre des travaux du Forum, une rencontre sur Al Qods a été organisée, qui a permis de dévoiler les pratiques colonialistes israéliennes, racistes et génocidaires, visant à judaïser cette ville arabe palestinienne.

La rencontre a conclu qu’il est impératif de s’engager dans la voie du militantisme civil en vue de faire face à toutes ces pratiques et de consolider l’identité d’Al Qods en réponse à l’appel du Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires qui a appelé à la clôture de cette conférence, à la recherche de nouvelles formes de militantisme pour imposer des sanctions à Israël, boycotter ses produits et procéder au retrait de ses investissements.

Le Forum a décidé de tenir sa prochaine rencontre à Al Qods occupé et de charger la Commission d’organisation d’entamer les préparatifs nécessaires pour ce rendez-vous.”

