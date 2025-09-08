Les tarifs douaniers de Trump vont creuser le fossé Nord-Sud

Alors que les droits de douane "réciproques" du président américain Donald Trump ont fait l'objet de nombreuses discussions et analyses, leur impact sur les économies en développement n'a pas reçu l'attention qu'il mérite. En fait, les tarifs douaniers de Trump - qui reflètent l'idée que l'interconnexion économique est une arme stratégique à manier, plutôt qu'une opportunité partagée à cultiver - sont susceptibles d'ancrer, voire d'élargir, le fossé entre les pays riches et les pays pauvres.



Nous avons analysé 88 économies touchées par les droits de douane américains annoncés le 31 juillet et entrés en vigueur le mois dernier, y compris les 27 économies de l'Union européenne (désagrégées), mais en excluant huit valeurs statistiques aberrantes (les quatre économies les plus riches et les quatre économies les plus pauvres). Nous avons trouvé une corrélation négative statistiquement significative, -0,34 (p≈0,0012), entre ces droits de douane et le PIB par habitant des pays. En d'autres termes, plus le revenu d'un pays est faible, plus la charge tarifaire qu'il est susceptible de supporter est élevée.



Pour les 42 économies dont le PIB par habitant est inférieur à 10.000 dollars, le taux tarifaire moyen est de 20,3%. Pour les 19 économies dont le PIB par habitant est supérieur à 35.000 dollars, ce taux tombe à 14,5% seulement. Cette situation va à l'encontre du système de préférences généralisées de l'Organisation mondiale du commerce, qui a toujours accordé un traitement préférentiel aux économies en développement, en particulier aux pays les moins avancés.



Les économies à faible revenu dépendent généralement de l'exportation, souvent vers les marchés des économies avancées, d'une gamme étroite de produits de base ou de produits manufacturés bas de gamme avec des marges bénéficiaires étroites (souvent inférieures à 5%). Les textiles représentent environ 44% des exportations du Sri Lanka (dont 25,5% vers les Etats-Unis en 2022) et fournissent un tiers des emplois dans l'industrie manufacturière.



Au Bangladesh, les vêtements représentent 83% des exportations, dont près d'un cinquième à destination des Etats-Unis en 2025. Etant donné que ces pays n'ont qu'un faible pouvoir de fixation des prix sur les marchés mondiaux, l'augmentation des droits de douane américains ne laisse à leurs exportateurs que deux options : réduire les prix ou céder des parts de marché. Dans les deux cas, une baisse des recettes en devises est pratiquement inévitable.



De nombreux pays en développement dépendent des devises étrangères pour assurer le service de leur dette extérieure et payer les importations essentielles (telles que le carburant et les denrées alimentaires). Au fur et à mesure que la réduction des recettes en dollars sapera leur capacité à rembourser leurs dettes, les pressions à la dépréciation des monnaies locales s'accentueront, ce qui alourdira encore le fardeau de la dette. La marge de manœuvre budgétaire dont les pays auraient pu disposer pour investir dans des besoins essentiels tels que les infrastructures, l'éducation et les soins de santé disparaîtra.



En 2022-23, ce cercle vicieux d'exportations en retard, de pénuries de devises étrangères et de dettes croissantes a contraint le Ghana à suspendre les paiements de sa dette, a conduit le Sri Lanka à un défaut de paiement et a provoqué l'effondrement de la monnaie argentine. Aujourd'hui, une nouvelle vague de crises de la dette et de la monnaie est peut-être en train de se former, causée non pas par un choc financier classique ou un effondrement des matières premières, mais par une politique délibérée menée par la plus grande économie du monde.

Mais les conséquences des tarifs douaniers de Trump vont encore plus loin. L'OMC accorde un traitement préférentiel aux pays à faible revenu non seulement pour leur permettre d'augmenter leurs recettes d'exportation, mais aussi pour les aider à attirer les investissements directs étrangers (IDE) - avec toute la technologie et la création d'emplois qui y sont associées - et à tirer parti des économies d'échelle pour soutenir l'industrialisation.



En imposant des droits de douane plus élevés aux économies en développement, l'administration Trump fait l'inverse, décourageant effectivement les entreprises multinationales d'établir des usines dans ces pays. En 2023 (dernière année pour laquelle des données sont disponibles), les économies en développement n'ont reçu que 435 milliards de dollars d'IDE, soit le niveau le plus bas depuis 2005. On peut s'attendre à ce que ce chiffre diminue encore à mesure que les barrières au commerce et à l'investissement se multiplient.



Avec l'assèchement des flux d'investissement et de technologie et la limitation de l'accès aux marchés étrangers, la stratégie de développement dominante - l'industrialisation axée sur les exportations - deviendra inaccessible à un nombre croissant de pays à faible revenu, qui resteront piégés dans leur dépendance à l'égard d'activités telles que l'extraction de matières premières et l'industrie manufacturière bas de gamme. En ce sens, les droits de douane de Trump, en entravant le développement des pays qui en ont le plus besoin, semblent presque avoir été délibérément conçus pour exacerber les inégalités mondiales.



Dans le même temps, les Etats-Unis paieront également un prix élevé, car la demande mondiale diminue, les risques d'endettement prolifèrent et l'instabilité géopolitique s'accroît.

Il y a une chance que le monde échappe à ce destin : une cour d'appel fédérale américaine a jugé que les droits de douane réciproques de Trump étaient illégaux, ce qui ouvre la voie à une épreuve de force juridique. Mais plutôt que de se battre pour préserver l'illusion de la "réciprocité" dans les barèmes tarifaires, l'administration Trump ferait bien d'adopter des règles inclusives qui réduisent les disparités et permettent aux économies en développement de prospérer.



Par Qiyuan Xu et Yutao Huang

Chercheurs à l'Académie chinoise des sciences sociales









