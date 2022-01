Les scouts marocains plaident pour des efforts concertés pour l'implémentation du NMD

Des scouts marocains ont plaidé, dimanche à Rabat, pour des efforts concertés des divers acteurs en faveur de la mise en œuvre du rapport sur le nouveau modèle de développement (NDM). Lors de la session extraordinaire de l'assemblée fédérale et la première session ordinaire 2022 du conseil de la Fédération nationale du scoutisme marocain (FNSM), dont la présidence effective est assurée par SAR le Prince Moulay Rachid, les participants ont souligné l'importance de la dynamique de développement renouvelée que connaît le Royaume et la nécessité d'actualiser les lois de la FNSM pour les mettre en phase avec les nouveautés du NMD à l'horizon 2035. La réunion s'articule autour de la tenue de trois ateliers en vue de penser la future stratégie de la fédération. Ces ateliers portent notamment sur l'élaboration du plan triennal de la FNSM, la priorité de la construction stratégique à la lumière du plan de l'Organisation mondiale du mouvement scout, ainsi que la vision 2035 de la fédération fondée sur le nouveau modèle de développement. Le président délégué de la FNSM, Chakib Benayad, a indiqué que la première session ordinaire du conseil fédéral est l'occasion pour l'élite dirigeante d'échanger sur des sujets tels que la gouvernance et la qualité, soulignant que les discussions se focalisent sur le plan d'action 2022-2024 en tant que vision d'avenir axée sur le renouveau et l'entraide. La réunion a été aussi l'occasion de discuter de la perception des scouts quant aux moyens à mettre en œuvre pour une interaction constructive et positive avec le rapport du NMD et les grands chantiers lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il ajouté, mettant l'accent sur l'adhésion de la FNSM et des associations sous sa tutelle à la construction d'une vision globale de développement à même de faire du scoutisme un exemple à suivre en termes d'action associative. Dans le même contexte, le commissaire à l'administration de la FNSM, Abderrazzaq Bouyahyaoui, a souligné que les conférenciers "se consacrent à l'élaboration d'un nouveau plan d'action du scoutisme en mesure de donner une image authentique du mouvement au Maroc et de constituer un modèle d'action viable en la matière". La rencontre a été marquée par la participation de responsables d'associations fédérales, d'anciens délégués de la FNSM, et de représentants du ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication. De son côté, le chef de la division de l'enfance au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Ait El Haloui, a salué la tenue de cette assemblée extraordinaire comme "une étape historique importante dans le parcours de la FNSM malgré les crises auxquelles a fait face le mouvement du scoutisme. Le responsable a indiqué que parmi les dossiers sur la table du ministère figure celui du scoutisme et les moyens de donner une nouvelle impulsion à l'action de ce mouvement, relevant que la fédération représente "une école bénéficiant d'un soutien fort de SAR le Prince Moulay Rachid. Il a à cet égard affirmé que les scouts marocains font front commun dans la défense des intérêts supérieurs du Royaume, au premier rang desquels se trouve la question du Sahara marocain. Au cours de la réunion, un vibrant hommage a été rendu à feu chef Abdeljabbar Jabro, à feu chef Miloud Belhaj et à feu chef Abdelhak Laaraichi, auxquels a été remis le wissam Al Atlas de scoutisme. De même, l'Ordre du mérite a été accordé au chef Imane Charikan, au chef Hassan Kouiza et au chef Wafaa Afilal.