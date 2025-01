Les relations historiques entre le Maroc et la Grande-Bretagne célébrées à Birmingham

La richesse des relations historiques entre le Maroc et la Grande-Bretagne est mise en avant à l’occasion d’une exposition de portraits, qui se tient à l’Université de Birmingham.



Dans cette exposition, organisée au prestigieux Barber Institute of Fine Arts relevant de l’université, se dresse un portrait géant de l’ambassadeur Abdelouahed ben Messaoud ben Mohammed Anoun, dépêché en l’an 1600 par le sultan saadien Ahmed al-Mansour auprès de la cour de la reine Elisabeth I afin d’établir les bases d’une alliance entre le Maroc et l’Angleterre : témoin d’une longue histoire d’amitié entre les deux Royaumes.



Le portrait revêt une importance particulière, car il traduit la richesse des relations entre le Maroc et la Grande-Bretagne, a déclaré à la MAP Tony Moran, de l’Université de Birmingham, affirmant que l’établissement des relations entre la Grande-Bretagne et le Maroc sous la reine Elisabeth I, marquaient un changement fondamental dans la politique étrangère britannique concentrée à l’époque sur le voisinage européen.



Plus ancienne peinture britannique connue d'un personnage musulman, le portrait de l’envoyé marocain est exposé jusqu'à fin janvier au Barber Institute. L'illustre diplomate dont la mission s’assignait comme objectif d’approfondir les liens diplomatiques et commerciaux entre la Grande-Bretagne et le Maroc, a profondément impacté la scène culturelle britannique de l’époque. L’ambassadeur Anoun fut une source d'inspiration pour Shakespeare, l’un des grands dramaturges et écrivains de la littérature anglaise, notamment dans sa célèbre pièce Othello.



"Ce portrait est un symbole puissant des liens historiques profonds entre le Maroc et le Royaume-Uni, qui remontent à plus de huit siècles", a indiqué l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, cité dans un communiqué de l’Université de Birmingham, parvenu à la MAP. "Voir le portrait à l'Institut Barber de l'Université de Birmingham souligne le rôle vital que jouent les institutions académiques et culturelles dans la préservation et la célébration de notre histoire commune", a-t-il ajouté.



Pour sa part, Clare Mullett, responsable de la recherche et des collections culturelles à l'Université de Birmingham, a relevé que "la mission d'Abdelouahed Anoun à la cour de la reine Elizabeth I a représenté un événement majeur dans l'histoire des échanges diplomatiques et culturels entre l'Europe et le monde islamique". Il s'agit de "l'un des souvenirs les plus frappants de l'histoire britannique au tournant du 17e siècle", a-t-elle estimé, se disant "ravie" d'exposer ce portrait emblématique de la période Tudor au Barber Institute, "où il a toute sa place dans cette collection d'art d'importance mondiale".



L'Université de Birmingham avait prêté le portrait au Metropolitan Museum of Art de New York en 2022, en tant qu'élément clé de l'exposition itinérante « The Tudors : Art and Majesty in Renaissance England». Le tableau a également été exposé au Cleveland Museum of Art (Ohio) et au Fine Arts Museum of San Francisco en 2023. Appartenant aux collections culturelles et de recherche de l'université, le chef-d'œuvre a été prêté au Barber, le musée d'art et la collection de l'université, depuis juin, et restera exposé jusqu'à la fermeture des galeries pour une mise à niveau du bâtiment à partir du 27 janvier.