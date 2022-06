Les recettes voyages à plus de 14,6 MMDH à fin avril

Les recettes voyages ont dépassé 14,62 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2022, contre 6,54 MMDH durant la même période de 2021, selon l'Office des changes.



Ces recettes ont, néanmoins, accusé une baisse de 22,1% par rapport à la même période de l'année 2020 et de 36,3% par rapport à fin avril 2019, précise l'Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.



De leur côté, les dépenses ont augmenté de 54,2% se situant à 4,22 MMDH à fin avril dernier, contre 2,73 MMDH une année auparavant, relève la même source. Ainsi, le solde excédentaire des voyages, principale composante des échanges de services, a presque triplé s'établissant à +10,40 MMDH à fin avril 2022 contre +3,81 MMDH à fin avril 2021.



Pour sa part, la balance des échanges de services a affiché un excédent en hausse de 72,5% ou de 9,65 MMDH au titre des quatre premiers mois de l’année 2022. Cet accroissement fait suite à une hausse de 35% des exportations (50,81 MMDH contre 37,63 MMDH) plus importante que celle des importations qui est de l'ordre de 14,5%.