Les propos étranges de Justin Bieber sur Chris Brown

En retraite anticipée depuis bientôt deux ans, Justin Bieber donne régulièrement de ses nouvelles à ses fans sur les réseaux sociaux. Après leur avoir annoncé ses fiançailles surprises avec la jolie Hailey Baldwin, le chanteur saisit parfois son clavier pour se livrer à cœur ouvert sur sa santé. L'artiste de 25 ans traverse en effet une période très difficile et se bat contre la dépression. « J'espère que ce que je traverse trouvera une résonance en vous. Je lutte beaucoup, avait-il confié en mars dernier. Je me sens simplement super déconnecté et bizarre… Je rebondis toujours, alors je ne m'inquiète pas; je voulais simplement m'adresser à vous et vous demander de prier pour moi »

Samedi 4 mai, le jeune homme s'est à nouveau exprimé sur son compte Instagram. Et s'il avait déjà sollicité l'aide de ses abonnés, il leur a aujourd'hui demandé de se montrer aussi bienveillants pour l'un de ses amis. Selon Justin Bieber, le talent de son copain Chris Brown n'est en effet pas apprécié à sa juste valeur. « Tout le monde attend la mort pour offrir aux gens l'attention qu'ils méritent. Alors je vous le dis maintenant, quand Chris Brown disparaîtra après une longue vie bien remplie, ce que vous aviez en face de vous depuis tout ce temps vous manquera», a-t-il écrit en légende d'une image qui affirme que l'interprète de Forever est le résultat d'une addition « légendaire » entre Michael Jackson et Tupac.