Les produits du terroir à l'honneur au Festival des amandiers de Tafraout

Une foire mettant à l'honneur la richesse et la diversité des produits du terroir a été inaugurée samedi dans le cadre du Festival des amandiers de Tafraout, par Aziz Akhannouch, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Edifiée sur un espace de 3200 m2, la foire comprend des stands des produits de coopératives agricoles provenant de différentes régions du Maroc, notamment du Souss-Massa, dont l'huile d'argan et dérivés, les amandes, le safran, le henné, le miel, les dattes, le cactus, les roses et autres plantes aromatiques et médicinales.

Un rayon est réservé également à l'encadrement des agriculteurs par l'Office national du conseil agricole ainsi que des stands pour différents produits de l'artisanat.

Placé sous le thème: «Terre d’amandier, terroir d’avenir», le Festival de Tafraout se veut à la fois un carrefour économique, culturel et artistique et un levier pour le développement de la filière amandier dans la région.

Cette manifestation est initiée par l’Association «Louz Tafraout» en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et l'arganier, avec l'appui également du conseil de la région Souss-Massa, la province de Tiznit et la municipalité de Tafraout.

Le festival ambitionne de contribuer à la valorisation du patrimoine de l’Anti-Atlas et à l’amélioration des conditions socioéconomiques des populations locales à travers la consolidation des principes de l’économie sociale et solidaire.

Selon des données du ministère de l'Agriculture, l'amandier occupe une superficie globale de 166.000 ha repartis entre les régions Souss-Massa, Fès-Meknès et l'Oriental avec une production de 104.000 tonnes.