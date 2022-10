Les problématiques liées à la protection des droits d’auteur en débat à Marrakech

Les problématiques relatives à la protection des droits d’auteur, notamment le droit de l’image ont été au centre des débats, lors d’une conférence organisée, mardi, dans le cadre de la 3ème édition des Rencontres de la photographie de Marrakech (RPM).



Rehaussée par la participation d’une pléiade d’acteurs culturels, artistes, experts en droit de la propriété intellectuelle et des éditeurs, cette rencontre a offert l’opportunité de passer en revue l’évolution du cadre législatif marocain régissant la protection des droits d’auteur, ainsi que les problématiques et contraintes qui se dressent devant une mise en application optimale de cette législation.



Pour Adil Lamnini, président de l’Association professionnelle des marques marocaines (APMM), la thématique de la rencontre est très pertinente dans le contexte actuel.



De son côté, Me Elias Khrouz, avocat au Barreau de Madrid et expert dans le domaine de la propriété intellectuelle, a mis en avant la nuance à faire entre différentes notions relatives aux droits d’auteur, surtout dans un contexte marqué par l’omniprésence des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de communication, ainsi que par l’utilisation "anarchique" des images, les atteintes à la vie privée des individus et aux droits d’auteur.



Dans ce contexte, il a mis l’accent sur la nécessité d’encadrer et de sensibiliser les artistes sur tout ce qui se rapporte aux droits d’auteur et les procédures à suivre pour protéger leurs œuvres artistiques.



Organisées par l’Association marocaine "Voix plurielles", en partenariat avec "Cultures Nomades Production" (France), les RPM s’affirment aujourd’hui comme un observatoire de la création contemporaine et de la jeune photographie du continent africain.



Rendez-vous incontournable des professionnels et des amoureux de la photographie d’ici et d’ailleurs, l’édition 2022 qui se poursuit jusqu'au 23 octobre courant dans la cité ocre, met à l’honneur la photographie africaine et brésilienne ainsi qu’un volet essentiel du patrimoine marocain, à savoir : l’art des Marocains de confession juive.



Pour cette édition, les organisateurs ont concocté une programmation riche avec des expositions disséminées un peu partout à Marrakech, outre des projections, des ateliers, des conférences-débats, des lectures de portfolio et de nombreux moments d’échange avec des experts.