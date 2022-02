Les potiers de Safi tentent de ressusciter après les répercussions de la pandémie

La ville de Safi constitue sans conteste le réceptacle d’une activité potière très enracinée dans l’histoire, et ce ne sont pas les témoins archéologiques qui manquent

Libé surprend Safi ce 11 février pour partager d’abord avec les Safiots leur repas du matin dans ce bon café surplombant une mer source intarissable d’événements, d’us et d’usages dont les hommes passés par là ont été les auteurs et acteurs, pour ensuite s’enquérir du secteur de la poterie dont la ville détient les secrets d’un savoir-faire incomparable.La ville de Safi constitue sans conteste le réceptacle d’une activité potière très enracinée dans l’histoire, et ce ne sont pas les témoins archéologiques qui manquent. En effet, les habitants de cette ville ont combiné, depuis leur existence, les ressources halieutiques et la fabrication d’objets utilitaires en poterie du fait qu’une argile de très bonne qualité ne se trouve pas loin de la cité.La découverte d’énormes quantités de céramique archéologique dans le site de Lalla Hniya Hamriya, en 1994, constitue une grande preuve scientifique que Safi a connu l’industrie de la céramique au moins depuis le 11ème siècle, sous le règne de la dynastie almoravide avant qu’elle soit suspendue durant la colonisation portugaise (1508-1541).Par ailleurs, dès le début du 18ème siècle, Safi renaît de ses cendres et redevient un centre de production de la céramique, soit un siècle avant l’installation de maâlem Boujemaa Lamali dans la ville; lequel a bouleversé l’art de la céramique et lui a donné plus de prestige dont la renommée a été reconnue hors des frontières nationales.Les potiers exposent leurs produits dans un étalage pittoresque en excellant dans la présentation – l’élégance n’est-elle pas le propre des Aabdis ?- et l’occupation judicieuse de l’espace. Faute d’acquérir un article, le plaisir de regarder en vaut la chandelle, dit la sagesse marocaine.«A présent, nous confie Bouchaïb Taqi connu sous le surnom RASTA, les maâlem safiots doivent «se mondialiser» (sourire) et s’ouvrir à d’autres influences à même d’aller audelà des pratiques codifiées par la tradition pour innover au niveau des formes et des décors». Bouchaïb Rasta travaille sur deux couleurs, le noir et le blanc argenté. C’est pour s’affranchir du joug des codes et dogmes qui ligotent tout esprit créatif tout en gardant les pieds à Safi et rester fidèle au patrimoine ancestral marocain. « L’émaillé traditionnel, tu le trouves exposé à même le sol, au bord des routes, partout.Cependant ce que nous faisons requiert une attention toute particulière; ces objets doivent occuper la place d’honneur, dans les maisons, dans les palaces, dans les salons de réception, dans les hôtels, les aéroports, …C’est un plaisir pour l’œil ; c’est pourquoi il ne doit pas être à la portée de la main. Parce que c’est l’œil qui perçoit le beau, c’est l’œil qui aime. N’est-ce pas ! »Pour les motifs qui meublent cette aire noire, « ils sont inspirés de notre patrimoine culturel, à savoir le tapis, le tatouage. C’est cela qui donne à ces objets cet aspect original. Il y a aussi des dessins illustrant notre identité, notamment les marabouts qui foisonnent dans la région, les kasbahs, et le Sahara pour dire seulement et simplement que le Sahara est marocain», martèle Bouchaïb.«Si la poterie souffrait de la concurrence des produits manufacturés à base de plastique et d’aluminium, ajoute-t-il, il n’en demeure pas moins que le secteur de la poterie représente l'activité artisanale par excellence et constitue conséquemment le patrimoine culturel et touristique de la ville de Safi. C’est notre raison d’être et notre source de vie».