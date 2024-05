Les oeuvres de l'artiste marocaine Aidan Marak sous les feux de la rampe à New York

Les passionnés de l'expression artistique contemporaine ont été au rendez-vous avec les oeuvres de l'artiste marocaine Aidan Marak, à l’occasion de l'édition américaine de la Foire d'art contemporain africain 1-54 qui s'est tenue du 1er au 4 mai à New York.



A travers le solo show proposé par "So Art Gallery", les visiteurs de Starrett-Lehigh Building en plein cœur du quartier artistique de Chelsea à Manhattan ont pu apprécier l'univers de l'artiste marocaine qui se démarque par une créativité abondante.



Chaque pièce exposée par Marak offre une fenêtre unique sur son univers profondément évocateur. Ses œuvres, souvent empreintes de messages subtils et de réflexions sur les enjeux contemporains, invitent les spectateurs à plonger dans une exploration introspective de la société et de l'humanité.



Mêlant mots, images et couleurs, les œuvres d’Aidan Marak offrent aussi au visiteur des détails captivants sur des facettes entières de la vie et un avant-goût de la puissance de l'expression artistique.



Le travail artistique de la native de Rabat est une expression où l'art et la réflexion se rejoignent pour créer une expérience immersive et inoubliable, lit-on dans une note présentant l’artiste à son public new-yorkais.



Dans ses œuvres, l’artiste marocaine, qui a choisi de s’installer à Miami, “embrasse la flexibilité et le chaos, en privilégiant la fluidité à la forme dans son travail. Elle explore comment les valeurs et les pratiques culturelles façonnent nos perspectives, nos préjugés et nos stéréotypes”, indique la “So Art Gallery” dans sa note de présentation.



Dans une déclaration à la MAP, Aidan Marak a exprimé sa fierté de représenter le Maroc dans cette foire internationale dédiée aux artistes du continent africain, notant que de tels rendez-vous permettent de prendre connaissance des nouvelles tendances dans le monde de l'art contemporain.



S'agissant de ses œuvres, l’artiste a évoqué un mélange harmonieux entre mots, couleurs et textures pour raconter des histoires notamment sur la culture au sein de laquelle elle a grandi. Pour elle, il s’agit de portraits qui représentent des énigmes que le spectateur doit déchiffrer, au fil des toiles, pour comprendre l’histoire et appréhender le message que l'artiste veut transmettre.



Avec des éditions annuelles à Londres, Marrakech, New York et Paris, "1-54" est la principale foire internationale dédiée à l'art contemporain d'Afrique et de sa diaspora. Faisant référence aux 54 pays qui constituent le continent africain, 1-54 est une plateforme durable et dynamique qui s’engage dans le dialogue et la promotion de l’art.