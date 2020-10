Les nouveaux avocats d'Agadir prêtent serment

Un groupe de 44 nouveaux avocats dont 9 femmes ont prêté serment mercredi, devant la Cour d’appel d’Agadir.



Lors de cette cérémonie de prestation de serment, présidée par le premier président de la Cour d’appel d’Agadir, Abdellah El Jaafari, le bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès des Cours d’appel d’Agadir, de Guelmim et de Laâyoune, Me Hassan Wahbi, a rappelé les dispositions légales régissant la profession d’avocat qui exigent que "les postulants admis ne peuvent être inscrits sur la liste du stage et ne commencent à l’effectuer qu’après avoir prêté serment".



Dans son allocution en l'occasion, le premier président de la Cour d’appel d’Agadir a tenu à féliciter ces nouveaux avocats, tout en leur souhaitant plein succès dans leurs tâches pour la défense des droits et des libertés. De même, il leur a rappelé l’impératif de faire valoir les valeurs d’impartialité, d’indépendance, de professionnalisme et de dévouement lors de l’exercice de leur noble métier



Pour sa part, le procureur général du Roi près la même Cour, Abdelkarim Chafai, a félicité la nouvelle promotion d’avocats, soulignant que ces juristes seront encadrés et bénéficieront de plusieurs sessions de formation qui leur permettront d’acquérir les compétences nécessaires pour réussir leur parcours professionnel.