Les noms des lauréats de la 1ère édition du concours d'écriture dévoilés

Les noms des lauréats de la 1ère édition du concours d’écriture ont été dévoilés, mercredi à Rabat, dans le cadre de la 28ème édition du Salon international de l'édition et du livre qui se poursuit jusqu'au 11 courant.



Ainsi, le premier prix a été décerné à Zakaria Bichelfin, tandis que le deuxième prix est revenu à Hajar Atif. Quant au troisième prix, il a été attribué à Omaima Zaila.



Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture-, en coopération avec "Connect Institute", au profit des jeunes entre 18 et 25 ans, du 16 avril au 15 mai, ce concours a connu la participation de 99 candidats, avec un jury composé de spécialistes.



Le concours, qui consiste à présenter un texte narratif traitant le thème de "Demain" en arabe, amazigh, français ou anglais, vise à encourager les jeunes à l’écriture, comme l'un des principaux outils d'expression des pensées et des sentiments et de transfert des connaissances. Il constitue également une opportunité pour les jeunes de développer leurs capacités d'écriture et d'expression, et de les inciter à la production littéraire et culturelle.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIEL est une occasion d'encourager à la lecture, à travers des initiatives culturelles, intellectuelles, artistiques et pédagogiques dans les domaines de la littérature et de la création, ou en attirant des maisons d'édition de différents pays offrant au lecteur marocain un éventail culturel riche qui comprend des titres littéraires, scientifiques, religieux et historiques divers et abordables.