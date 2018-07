Les meilleures initiatives environnementales récompensées à Fès

Les meilleures actions environnementales locales au titre de l’année 2018 ont été récompensées, à Fès, par le Forum marocain des initiatives environnementales.

La cérémonie de remise des prix aux neuf catégories retenues cette année, organisée dans le jardin des champs de course, en plein centre-ville, a permis de sortir de l’ombre des acteurs associatifs, environnementaux et institutionnels ou de simples citoyens qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement.

Ainsi, le prix de l’’’Educateur vert’’ a été remis à Mme Ouafae Skalli, pour ses multiples initiatives en faveur de la petite jeunesse.

Les prix du ‘’Club vert’’ et de ‘’L’institution verte’’ sont revenus respectivement au collège ‘’Homan El Fatouaki‘’ et à ’’l’Arrondissement Saïs’’ pour leurs actions dans la préservation de l’environnement et la mise en place d’initiatives vertes de développement durable.

Le documentaire ‘’Amoudou’’, axé sur la découverte de la nature et diffusé sur la première chaîne marocaine, a remporté le prix des ‘’médias verts’’, tandis que l’artiste Nabil El Mtioui a décroché le prix de ‘’la créativité verte’’ pour son ‘’militantisme’’ en faveur de la protection de l’environnement.

Les autres prix attribués cette année concernent les catégories ‘’responsable vert’’, ‘’main verte’’, ‘’jardin privé" et ‘’volontaire vert’’. S’exprimant à cette occasion, le président du Forum marocain des initiatives environnementales, Abdelhai Rais, a mis l’accent sur les efforts consentis par les différents participants et sur leurs actions environnementales singulières, en vue de promouvoir un environnement sain et préparer un avenir radieux pour les jeunes générations.

Appelant les jeunes à accorder un intérêt particulier aux espaces verts et zones verdoyantes, M. Rais a souligné l’importance de la mobilisation continue de tous les acteurs concernés pour assurer un développement durable de la cité et lui rendre son rayonnement d’antan.

Le Forum marocain des initiatives environnementales est une association qui milite pour la protection de l'environnement, à l'échelle locale, régionale et nationale. Le forum consacre depuis 2005 un prix pour la meilleure initiative environnementale. Et depuis 2008, il offre chaque année plusieurs prix pour les brillantes initiatives.