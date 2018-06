Les marchands non financiers anticipent une stabilité de leur activité au deuxième trimestre

S’il n’est pas en hausse, le moral des chefs d'entreprise opérant dans le secteur des services marchands non financiers ne s’en trouve pas pour autant affecté, si l’on en croit les résultats des enquêtes de conjoncture réalisées par le Haut-commissariat au plan (HCP) au titre du deuxième trimestre 2018.

En effet, selon le Haut-commissariat, plus de la moitié des chefs d'entreprise du secteur des services marchands non financiers (64%) anticipe une stabilité de l’activité globale pour le deuxième trimestre de cette année.

Près d’un quart (24%) des chefs d’entreprise sondés anticipe, au contraire, une hausse de leur activité au cours de cette même période, souligne le HCP dans une note relatant les principales appréciations de ces derniers telles qu’elles ressortent de ses enquêtes de conjoncture réalisées au titre du deuxième trimestre.

Dans sa note de conjoncture, l’organisme public explique que ces anticipations seraient imputables, d’une part, à l’amélioration prévue des activités de l’«Entreposage et services auxiliaires des transports» et des «Activités de location et location-bail » et, d’autre part, à la baisse prévue des activités du «Transports par eau» et de la «Publicité et études de marché».

Par ailleurs, le Haut-commissariat indique, de même source, qu’une majorité des patrons opérant dans le secteur des services marchands non financiers (76%) anticipe une stabilité de la demande. Ils seraient un peu plus nombreux (82%) à s’attendre une stagnation des effectifs employés au cours de ce même trimestre.

Il est à souligner que les enquêtes de conjoncture du HCP portent également l’évolution de l’activité des entreprises du secteur au cours du premier trimestre 2018.

Ainsi, il ressort qu’au premier trimestre de cette année que le taux d’utilisation des capacités de prestation des services marchands non financiers (TUC) se serait établi à 79%.

En outre, pour 51% des patrons interrogés, l’activité du secteur des services marchands non financiers aurait connu une stagnation. Ils sont près d’un tiers (28%) à croire au contraire qu’il a connu une hausse.

Dans sa note, le Haut-commissariat explique que cette évolution aurait été le résultat, d’une part, de la hausse d’activité enregistrée au niveau des branches de l’«Entreposage et services auxiliaires des transports», des «Activités de location et location-bail» et des «Activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes» et, d’autre part, de la baisse d’activité enregistrée au niveau des branches des «Transports aériens».

En ce qui concerne l’évolution de l’activité globale des services marchands non financiers, les résultats des enquêtes font apparaître qu’elle aurait été accompagnée par une stabilité des prestations à l’étranger.

S’agissant des carnets de commande du secteur, 74% des chefs d’entreprise estiment qu’ils ont été d’un niveau normal, alors que 16% seulement pensent au contraire qu’ils étaient inférieurs à la normale.

Quant aux appréciations des chefs d’entreprise sondés en ce qui concerne l’emploi, il ressort que 72% d’entre eux assurent qu’il a connu une stagnation.