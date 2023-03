Les marchands non financiers anticipent une hausse de l’activité au premier trimestre

Les chefs d’entreprise tablent sur une stabilité de la demande et une hausse des effectifs employés

Les chefs d'entreprise opérant dans le secteur des services marchands non financiers ont déclaré au Haut-commissariat au plan (HCP) s’attendre à une hausse de leur activité au premier trimestre 2023.Selon les résultats des enquêtes de conjoncture, réalisées par l’organisme public au titre du premier trimestre courant, près d’un tiers d’entre eux (31%) anticipe en effet une hausse de l’activité globale au terme de cette période.Il est à préciser que 19% des patrons sondés ont déclaré s’attendre plutôt à une baisse durant la même période, a fait savoir l'institution dirigée par Ahmed Lahlimi Alimi dans une note d’information rendue publique récemment.Selon les explications du Haut-commissariat, les anticipations des chefs d’entreprise opérant dans ce secteur seraient dues à la hausse de l’activité prévue dans les branches de l’«Entreposage et services auxiliaires des transports», des «Transports terrestres et transport par conduites» et de la «Programmation, conseil et autres activités informatiques».L’organisme chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc justifie également cette évolution par la baisse prévue dans les « Activités de poste et de courrier », peut-on lire dans la note d’information.Il est important de préciser que 65% des chefs d’entreprise prévoient une stabilité de la demande et 37% une augmentation des effectifs employés au terme des trois premiers mois de l’année.Selon plus de la moitié des chefs d’entreprise sondés dans le cadre des mêmes enquêtes du Haut-commissariat, l’activité des services marchands non financiers aurait connu une baisse au quatrième trimestre 2022.Dans sa note d’information, l’institution publique rapporte que 22% des patrons interrogés ont estimé qu’elle aurait connu une hausse au terme du dernier trimestre de l’année écoulée.La même source précise que cette évolution aurait été le résultat, d’une part, de la baisse des activités des «Télécommunications», des «Transports aériens» et des «Transports par eau».Elle serait aussi liée à la hausse d’activité enregistrée au niveau des branches des «Transports terrestres et transport par conduites» et de l’«Hébergement et restauration», a ajouté le Haut-commissariat notant que le taux d’utilisation des capacités de prestation (TUC) du secteur se serait établi à 76%.Il est important de relever ici le fait que «les carnets de commandes du secteur se seraient situés à un niveau normal par 83% des patrons », comme l’a fait savoir le HCP dans sa note, et que l’emploi aurait connu une stabilité selon plus de la majorité des chefs d’entreprise (53%). Seuls 30% soutiennent au contraire qu’il aurait baissé.Soulignons par ailleurs que «70% des entreprises du secteur auraient réalisé des dépenses d’investissements en 2022 destinées, principalement, au remplacement d’une partie du matériel et à l’extension de l’activité », selon le Haut-commissariat.