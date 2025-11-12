Les interactions entre le cinéma et d'autres formes artistiques au centre d’un colloque à Agadir 

"Quand le cinéma dialogue avec les autres arts" est le thème d’un colloque international qui réunira les 14 et 15 novembre à Agadir des chercheurs, universitaires et critiques du Maroc et de l’étranger.



L’événement est organisé par l'Université Ibn Zohr, en partenariat avec l'Association marocaine de recherche en arts et communication (AMRAC) et le Laboratoire de recherche en sémiotique, langage, art et média (LARSLAM).



Les participants du Maroc, de France, de Tunisie, d'Algérie, de Côte d'Ivoire et du Gabon se réuniront à Agadir pour explorer les multiples interactions entre le cinéma et d'autres formes artistiques : littérature, musique, peinture, architecture, philosophie et théâtre, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Les débats s'articuleront autour de plusieurs panels et séances plénières abordant les liens entre le cinéma et les autres arts à travers une approche critique, esthétique et sémiotique. La séance inaugurale, intitulée "Perspectives critiques sur l'intermédialité cinématographique", portera sur la démocratisation des arts, la philosophie au cinéma et la polyphonie esthétique.



Les panels suivants s'intéresseront aux rapports entre le cinéma et la littérature, les arts visuels, ainsi qu'à la place du son et de la musique dans la mémoire filmique, à travers l'étude d'auteurs tels que Peter Greenaway, Wes Anderson, Bong Joon-ho, Christopher Nolan ou encore Sergio Leone.



Sous le thème: Identité, langage et héritages visuels, la deuxième journée du colloque sera consacrée, indique-t-on, à l'analyse du corps, de l'espace et de l'identité filmique, ainsi qu'à l'hybridité du cinéma contemporain entre mythe, idéologie et mémoire collective. Les interventions porteront aussi bien sur le cinéma marocain (Lakhmari, Lasri, Zinoun) que sur des classiques internationaux (Godard, von Trier, Ocelot).



En clôture, un atelier de formation destiné aux doctorants en études cinématographiques et audiovisuelles sera animé par des enseignants-chercheurs avec l’objectif de renforcer les compétences méthodologiques des jeunes chercheurs en matière d'analyse et de construction scientifique de leurs projets.