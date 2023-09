Les grossistes s’attendent à une stabilité des ventes au troisième trimestre

Le volume global des ventes dans le secteur du commerce de gros devrait connaitre une stabilité au troisième trimestre 2023. C’est ce qui ressort des enquêtes trimestrielles de conjoncture réalisées par le Haut-commissariat au plan (HCP) auprès des grossistes.



D’après les résultats de ces enquêtes, 70% des entreprises sondées anticipent une stabilité du volume global des ventes pour le troisième trimestre 2023, tandis que 20% d’entre eux déclarent s’attendre à une hausse.



Dans une note d’information rendue publique récemment, l’organisme public explique que cette évolution serait principalement attribuable à la hausse prévue des ventes dans le «Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication» et le «Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabacs».



Il est à noter que ces anticipations s’appuient aussi sur la baisse prévue des ventes dans le « Commerce de gros, de produits agricoles bruts et d'animaux vivants», comme l’a également expliqué le Haut-commissariat.



Toujours selon la note d’information de l’institution, dirigée par Ahmed Lahlimi Alami, « les commandes prévues pour le troisième trimestre 2023 seraient d’un niveau normal selon 87% des chefs d’entreprises ».

Quant à l’emploi, 90% des entreprises sondées dans le cadre de ces enquêtes prédisent une stabilité des effectifs au terme du troisième trimestre 2023, rapporte l’institution chargée de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc.



Les enquêtes de conjoncture du HCP révèlent également de précises informations sur les principales appréciations des grossistes pour le deuxième trimestre 2023. Il ressort ainsi que «les ventes du secteur du Commerce de gros sur le marché local auraient connu une stabilité selon 61% des grossistes, et une hausse selon 22% », a-t-on appris.



Selon les explications fournies par l’organisme public, cette évolution serait principalement attribuable à la hausse des ventes dans le « Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabacs» et le «Commerce de gros de biens domestiques ».



Le HCP lie également cette évolution à la baisse des ventes dans le « Commerce de gros d'autres équipements industriels ». En ce qui concerne l’emploi, 79% des chefs d’entreprise estiment qu’il aurait connu une certaine stabilité.



D’après 86% de grossistes sondés, les stocks de marchandises se seraient situés à un niveau normal alors que 55% d’entre eux estiment que la tendance observée des prix de vente aurait affiché une stabilité (36% parlent plutôt d’une baisse).



Il est à noter qu’au cours du même trimestre, l’activité des services marchands non financiers aurait connu une hausse selon 65% des patrons interrogés par le HCP.



Pour l’Institution, cette évolution aurait été le résultat, d’une part, de la hausse d'activité enregistrée au niveau des branches des «Télécommunications», des «Transports terrestres et transport par conduites» et de l’« Hébergement et Restauration» et, d’autre part, de la baisse d’activité enregistrée au niveau des branches des «Transports Aériens» et des « Activités de poste et de courrier». Le taux d’utilisation des capacités de prestation (TUC) du secteur se serait établi à 80%.



Dans sa note, le Haut-commissariat rapporte en outre que « les carnets de commande du secteur se seraient situés à un niveau normal selon 47% des patrons, et supérieur à la normale selon 30% ». La même source ajoute que l’emploi aurait connu une stabilité selon 73% des chefs d’entreprises, et une baisse selon 19%.



S’agissant des anticipations des marchands non financiers pour le troisième trimestre de cette année, elles révèlent une hausse de l’activité globale, selon 62% des patrons sondés.



Comme l’explique le HCP, ces anticipations seraient dues à la hausse d’activité prévue dans les branches des «Transports Aériens», de l’« Entreposage et services auxiliaires des transports » et de l’« Hébergement et Restauration».



Elles trouveraient aussi des explications dansla baisse prévue dans les « Activités de poste et de courrier », des « Activités immobilières » et de la « Programmation et diffusion », a indiqué l’Institution rapportant par ailleurs que « la moitié des chefs d’entreprises de ce secteur prévoient une hausse de la demande et 29% une augmentation des effectifs employés ».



Alain Bouithy