Les goélands et mouettes, ces oiseaux marins qui embellissent le ciel d'Essaouira

Ils sont omniprésents. Leurs chants mélodieux et empreints de liberté résonnent partout, alors que leurs silhouettes élégantes se dessinent avec grâce dans le ciel azur de la Cité des Alizés.



Les goélands et les mouettes, ces oiseaux marins emblématiques d'Essaouira, sont non seulement des habitants incontournables du littoral, mais aussi des acteurs essentiels de l'animation de la vie quotidienne des Souiris.



Leur présence, aussi familière que les vagues de l'Océan Atlantique qui viennent caresser les remparts de l'ancienne médina, apporte une touche d'élégance visuelle et une symphonie naturelle qui enrichissent l'atmosphère unique de la ville.



C'est au port, cœur battant de l'activité commerciale et maritime de la ville, que leur présence est plus imposante. Là, ils deviennent les maîtres du ciel, en survolant les bateaux de pêche et en scrutant avec une attention minutieuse la moindre opportunité de se nourrir des restes de poissons rejetés par les pêcheurs.



Leurs cris stridents se mêlent au fracas des vagues et au brouhaha des marchands, créant ainsi une ambiance maritime singulière qui attire les nombreux visiteurs du port et les touristes avides de nouvelles découvertes.



Pour Hamid, pêcheur au port d'Essaouira depuis plus de 30 ans, les goélands et les mouettes sont bien plus que de simples oiseaux marins, ils sont "les gardiens du port et les témoins silencieux des caprices de la mer et des histoires maritimes qui jalonnent chaque journée de travail".

"Leur présence, parfois perçue comme envahissante, est accueillie avec tendresse, car elle incarne parfaitement la symbiose entre l'Homme et la mer", a-t-il confié à la MAP.



Dans cette perspective, il a fait observer que ces oiseaux emblématiques sont souvent perçus comme des compagnons précieux par les marins, signalant parfois la présence de bancs de poissons, à travers leurs mouvements aériens.



"Toutefois, d'autres pêcheurs les considèrent comme des concurrents, rivalisant pour les précieuses prises du jour", a-t-il ajouté en souriant.

Bien au-delà du port, les habitants d'Essaouira, familiarisés avec leur présence à travers la ville, ont développé au fil du temps une relation de cohabitation harmonieuse avec ces oiseaux marins.



Du haut de ses 70 ans, Mohammed, retraité souiri, témoigne de cette coexistence avec les goélands et mouettes, qu'il observe non seulement près de la mer mais aussi dans les ruelles pittoresques et sur les toits ensoleillés de la Cité des Alizés, où leur présence ajoute une touche esthétique naturelle à chaque coin de la ville.



"Ces oiseaux emblématiques nous rappellent quotidiennement l'importance vitale de notre cohabitation harmonieuse avec la nature pour préserver l'équilibre de notre ville historique", a-t-il dit.



D'après plusieurs études, la colonie de ces oiseaux à Essaouira est reconnue comme la plus significative du sud de la Méditerranée, ce qui témoigne de l'importance capitale de la ville en tant qu’habitat crucial pour ces espèces marines emblématiques qui y trouvent un refuge idéal.



Cette abondance laisse entrevoir la richesse écologique exceptionnelle d'Essaouira, où la présence prolifique des goélands et des mouettes illustre la vitalité et la diversité des écosystèmes marins locaux, ainsi que l'importance cruciale de maintenir cet équilibre naturel pour les générations futures.



Par Yassine Chaoui (MAP)