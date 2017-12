Les femmes brisent la loi du silence

«14.724, tel est le nombre de violences vécues par les 4.603 femmes» recensées dans le 9ème rapport annuel de «Oyoune Nissaiya». Rendu public, ce document de l’Observatoire marocain des violences faites aux femmes comporte des données statistiques des associations membres actives dans différentes régions du Maroc (Tanger, Chaouen, Martil, Mdieq, Larache, Al Hoceima, Casablanca, Agadir, Béni Mellal, etc,).

Selon ledit rapport, « 4.603 femmes ont osé briser le silence et se présenter aux centres d’écoute. Parmi ces femmes, six ont été assassinées et une s’est suicidée ». Le rapport déplore l’absence d’une politique publique dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et l’absence d’une volonté ferme pour promouvoir les conditions des femmes et l’instauration de l’égalité entre les deux genres. En termes d’âge, l’étude a souligné que des femmes de tous âges souffrent de violences, affirmant que la majorité des femmes violentées sont âgées entre 18 et 38 ans (64,48%), que 155 femmes ont moins de 18 ans, alors que 37 femmes ont plus de 60 ans.