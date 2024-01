Les exportations subissent le contrecoup de la baisse des phosphates et dérivés

Les ventes du secteur automobile sont ressorties en forte hausse au cours des onze premiers mois de l’année 2023, selon les dernières statistiques de l’Office des changes.



Portées par l’accroissement des ventes du segment de la construction (+12,64 milliards de dirhams), celles du câblage (+10,42 MMDH) et celles de l’intérieur véhicules et sièges (+2,19 MMDH), elles ont affiché un accroissement de 30,2% équivalant à +30,26 MMDH, à fin novembre dernier, s’établissant ainsi à 130,64 MMDH. Cette évolution laisse présager un record historique au terme de l’année écoulée.



Il est important de noter que la hausse des exportations dans le secteur automobile a permis de contrebalancer la décélération des exportations des phosphates et dérivés au cours de la même période.



En effet, selon les indicateurs mensuels des échanges extérieurs au titre du mois de novembre 2023, les exportations de marchandises ont affiché une quasi-stabilité se situant à 392,44 MMDH à fin novembre 2023.



Et d’après les explications de l’Office, « cette évolution est due à une baisse des exportations des phosphates et dérivés contrebalancée par la hausse des ventes du secteur automobile, celles du secteur de l’électronique et électricité et celles du secteur textile et cuir ».



A ce propos, les dernières statistiques de l’Office des changes montrent que les exportations des phosphates et dérivés ont reculé durant cette période pour se situer à 67,22 MMDH contre 108,39 MMDH à fin novembre 2022.



Précisons que cette baisse a concerné les ventes des engrais naturels et chimiques (-35,3% ou -26,33 MMDH), celles de l’acide phosphorique (-44,2% ou -9,30 MMDH) et celles des phosphates (-43,6% ou -5,53 MMDH), comme cela est indiqué.



Ces chiffres rendus publics récemment suggèrent en revanche que les ventes du secteur de l’électronique et électricité sont pour leur part ressorties en hausse de 27,3% (+4,56 MMDH) atteignant 21,29 MMDH à fin novembre 2023 contre 16,72 MMDH à fin novembre 2022.



En ce qui concerne les ventes du secteur de l’agriculture et agro-alimentaire, les indicateurs des échanges extérieurs montrent qu’elles ont accusé une légère baisse à fin novembre 2023, « attribuable à la baisse conjointe des ventes de l’industrie alimentaire (-0,8% ou -339MDH) et de l’agriculture, sylviculture et chasse (-0,7% ou -244MDH).



Ils suggèrent par ailleurs que les exportations des autres extractions minières ont reculé légèrement de 1,7% (-86MDH) durant les onze premiers mois de l’année écoulée.



Quant aux exportations du secteur textile et cuir, les chiffres montrent qu’elles se sont accrues de 5,7%, soit +2,31 MMDH au terme de cette même période, grâce « à l’augmentation des ventes des vêtements confectionnés (+7,4% ou +1,90 MMDH) et des articles de bonneterie (+5,9% ou +465MDH) ».



En revanche, les ventes des chaussures ont accusé une baisse de 4,6% correspondant à -147MDH ; tandis que les exportations du secteur aéronautique sont parallèlement restées quasiment stables portant sur un montant de 19,63 MMDH à fin novembre 2023.



Alain Bouithy