Les élucubrations de Donald Trump

Le 19 décembre, le président Donald Trump ordonne le retrait des quelque 2.000 militaires américains stationnés dans le nord-est de la Syrie où ils luttent contre les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) aux côtés d'une coalition kurdo-arabe. L'annonce, qui intervient alors qu'Ankara menace de lancer une offensive contre les forces kurdes, entraîne la démission du ministre américain de la Défense Jim Mattis.

Le 8 mai, Donald Trump annonce le retrait des Etats-Unis de l'accord nucléaire signé en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances, pour empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique, et le rétablissement des sanctions contre ce pays et les entreprises ayant des liens avec lui.

Le président américain reproche à l'accord d'être trop laxiste sur le volet nucléaire, et de ne pas englober les missiles balistiques de Téhéran, ni ses interventions directes ou indirectes dans plusieurs conflits régionaux, comme en Syrie ou au Yémen.

Le 5 novembre, après une première série de sanctions économiques en août, Washington rétablit des mesures punitives contre les secteurs pétrolier et financier iraniens, vitaux pour le pays.