Les doléances des MRE au centre d'une rencontre à Taounate

Une rencontre a été organisée, récemment à Taounate, pour examiner les doléances exprimées par les Marocains résidant à l’étranger issus de la province, et ce dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du migrant. Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province, Hassan Belhadfa, a souligné que les doléances soumises par les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger aux différents services au niveau de Taounate sont "très limitées et prises en charge".

Après avoir mis l’accent sur les mesures prises au niveau de la province pour accueillir les ressortissants marocains de l'étranger dans de bonnes conditions, notamment la création de cellules d’accueil et d’orientation, M. Belhadfa a souligné l’importance des opportunités d’investissement offertes par la province surtout dans les domaines de l’agriculture, l’artisanat, du tourisme rural, des services et du commerce.

Cette rencontre a été également l’occasion pour le gouverneur de la province de mettre en valeur la dynamique de développement que connaît la région, en s’attardant sur la mise en œuvre du plan de réforme des centres d’investissement, qui avait été ordonnée par S.M le Roi Mohammed VI et qui est susceptible de stimuler l’investissement et l’emploi.

La Journée nationale du migrant est célébrée le 10 août de chaque année, conformément à la Haute sollicitude dont S.M le Roi Mohammed VI entoure les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger.